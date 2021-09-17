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17 сентября 2021, 16:00 5

Председатель Благовещенской гордумы проголосовала на выборах

В пятницу, 17 сентября, стартовали выборы депутатов в Законодательное собрание Амурской области и Государственную думу

Председатель Благовещенской гордумы проголосовала на выборах
Фото: blagduma.ru

Участие в голосовании приняла Елена Евглевская, председатель Благовещенской городской думы.

— Участие в выборах – гражданский долг каждого из нас, наше право выразить свою гражданскую позицию по отношению к власти. Именно всеобщее неравнодушие позволит свести на нет мнение, что выбор ничего не значит. Мой голос такой же, как у любого гражданина России, и я голосую за достойных кандидатов, – рассказала Елена Евглевская.

Напомним, что выборы проходят в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки Благовещенска будут работать с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00.

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#выборы #гордума

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    что за неведомая женщина?

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    А ведь отлично сказала!

  • Николай К.

    Николай К.
    3 дня назад

    Что означает этот жест (на фото)?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 дня назад

    Чем занимается эта гражданка, получающая зарплату? Возле разрытых дорог ее не видел, видно только когда ленту разрезают они появляются)

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 дня назад

    Вместо странной фиолетовой накидки я бы посоветовал Елене вечернее платье с кружевным рисунком по пояс желательно в темных тонах. Можно ещё перчатки по локоть,оформленные также в кружевах и танец под медленную композицию в ресторане "Армения" на ул. Набережная. Просто я там был,мне понравилось.

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