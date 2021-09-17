Председатель Благовещенской гордумы проголосовала на выборах

Участие в голосовании приняла Елена Евглевская, председатель Благовещенской городской думы.

— Участие в выборах – гражданский долг каждого из нас, наше право выразить свою гражданскую позицию по отношению к власти. Именно всеобщее неравнодушие позволит свести на нет мнение, что выбор ничего не значит. Мой голос такой же, как у любого гражданина России, и я голосую за достойных кандидатов, – рассказала Елена Евглевская.

Напомним, что выборы проходят в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки Благовещенска будут работать с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00.