Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
17 сентября 2021, 15:20 0

Михаил Галустян рассказал о совместной работе с Бузовой в шоу «Звёзды в Африке»

Галустян отметил, что Бузова очень работоспособный человек

Михаил Галустян рассказал о совместной работе с Бузовой в шоу «Звёзды в Африке»
Фото: photos.rg.ru

Телеканал ТНТ запускает новое шоу «Звёзды в Африке», в котором известным артистам придётся проходить испытания на прочность. Михаил Галустян стал одним из ведущих проекта и рассказал о совместной работе с Бузовой, сообщает портал Е1.ru.

Галустян в интервью рассказал, чем ему запомнилась совместная работа с Бузовой. По словам Михаила, Ольга очень работоспособный человек и берётся за то, на что другие не решаются.

Артист сообщил, что они с Ольгой часто сидели у костра в Африке и подолгу разговаривали. В этих беседах Бузова признавалась, что «замужем за работой».

Галустян отмечает, что не является почитателем творчества певицы, но точно знает, что у неё есть огромная аудитория, которая её любит.

Михаил также рассказал, что во время съёмок в Африке его впечатлила 19-летняя блогер Юля Гаврилина. По его словам, несмотря на её хрупкость девушка даже в ущерб себе готова была что-то сделать ради команды.

Просмотров всего: 766

#СМИ #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Анна Седокова призналась, что не может жить без ботокса
В России и мире

Оксана Самойлова встретилась с отцом впервые за 20 лет
В России и мире

Экс-продюсер Светланы Лободы объявила о возвращении в шоу-бизнес после скандала с Киркоровым
В России и мире

Гарик Харламов вышел в свет с новой избранницей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь