Михаил Галустян рассказал о совместной работе с Бузовой в шоу «Звёзды в Африке»

Галустян в интервью рассказал, чем ему запомнилась совместная работа с Бузовой. По словам Михаила, Ольга очень работоспособный человек и берётся за то, на что другие не решаются.

Артист сообщил, что они с Ольгой часто сидели у костра в Африке и подолгу разговаривали. В этих беседах Бузова признавалась, что «замужем за работой».

Галустян отмечает, что не является почитателем творчества певицы, но точно знает, что у неё есть огромная аудитория, которая её любит.

Михаил также рассказал, что во время съёмок в Африке его впечатлила 19-летняя блогер Юля Гаврилина. По его словам, несмотря на её хрупкость девушка даже в ущерб себе готова была что-то сделать ради команды.