Михаил Галустян рассказал о совместной работе с Бузовой в шоу «Звёзды в Африке»
Галустян отметил, что Бузова очень работоспособный человек
Телеканал ТНТ запускает новое шоу «Звёзды в Африке», в котором известным артистам придётся проходить испытания на прочность. Михаил Галустян стал одним из ведущих проекта и рассказал о совместной работе с Бузовой, сообщает портал Е1.ru.
Галустян в интервью рассказал, чем ему запомнилась совместная работа с Бузовой. По словам Михаила, Ольга очень работоспособный человек и берётся за то, на что другие не решаются.
Артист сообщил, что они с Ольгой часто сидели у костра в Африке и подолгу разговаривали. В этих беседах Бузова признавалась, что «замужем за работой».
Галустян отмечает, что не является почитателем творчества певицы, но точно знает, что у неё есть огромная аудитория, которая её любит.
Михаил также рассказал, что во время съёмок в Африке его впечатлила 19-летняя блогер Юля Гаврилина. По его словам, несмотря на её хрупкость девушка даже в ущерб себе готова была что-то сделать ради команды.
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