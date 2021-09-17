В Бурятии мужчина отрубил пальцы своей пятилетней племяннице

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В Бурятии 47-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, которое он совершил в отношении своей пятилетней племянницы. В качестве оружия он использовал топор, сообщает республиканское управление Следственного комитета.

В августе прошлого года осуждённый приехал к своему брату, чтобы помочь на покосе, там же была его дочь. В течение всего дня взрослые пили алкоголь. Вечером, когда отец ребёнка отошёл домой, дядя дал ей свой планшет. Девочка начала играть на нем, но случайно уронила. Пьяный мужчина подумал, что гаджет сломался. Он начал угрожать своей племяннице убийством. Злоумышленник схватил ребёнка за руку, положил кисть на бревно и ударил по ней топором. У девочки был открытый перелом двух пальцев. После этого её дядя сбежал в лес, но, когда вернулся, его сразу же задержали полицейские.

Осуждённый вину не признавал, говоря, что это всего лишь несчастный случай. Родственники маленькой девочки пытались повлиять на неё в пользу дяди, что осложнило расследование.

В итоге все найденные доказательства указали на виновность мужчины. Ему назначили два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении.