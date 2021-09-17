Бухгалтер украла деньги и пожертвовала их приюту для бродячих собак

В городе Поронайск на Сахалине бухгалтер местной газеты воровала деньги из редакционной кассы и отдавала их приютам для бездомных животных.

По данным телеграм-канала «Поронайская звезда», злоумышленницей оказалась сотрудница муниципальной газеты «Экспресс». Она украла из кассы редакции 120 тысяч рублей. Деньги женщина пожертвовала приюту для бродячих собак.

Пытаясь скрыть следы преступления, она хотела оформить кражу как займы главному редактору, завхозу и себе. Однако коллеги эту затею не поддержали, и бухгалтеру пришлось признаться в краже.

Женщину приговорили к двум годам условно.