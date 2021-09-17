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17 сентября 2021, 15:40 4

Бухгалтер украла деньги и пожертвовала их приюту для бродячих собак

Женщина взяла из кассы редакции 120 тысяч рублей

Бухгалтер украла деньги и пожертвовала их приюту для бродячих собак
Фото: pixabay.com

В городе Поронайск на Сахалине бухгалтер местной газеты воровала деньги из редакционной кассы и отдавала их приютам для бездомных животных.

По данным телеграм-канала «Поронайская звезда», злоумышленницей оказалась сотрудница муниципальной газеты «Экспресс». Она украла из кассы редакции 120 тысяч рублей. Деньги женщина пожертвовала приюту для бродячих собак.

Пытаясь скрыть следы преступления, она хотела оформить кражу как займы главному редактору, завхозу и себе. Однако коллеги эту затею не поддержали, и бухгалтеру пришлось признаться в краже.

Женщину приговорили к двум годам условно.

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#Дальний Восток #животные #происшествия #криминал

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Комментарии
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  • Случайная

    Случайная
    3 дня назад

    Юрий Деточкин в женском обличье?

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    3 дня назад

    Я всегда говорил что любители собак заражаются от них такой инфекцией как псинобесие.наши местные тоже сходят с ума

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    понять и простить

  • капрал

    капрал
    3 дня назад

    Теперь тузики её сторожить будут

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