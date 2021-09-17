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17 сентября 2021, 15:23 2

В Амурской области зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней

Болезнь зафиксирована в разных районах Приамурья

В Амурской области зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней
Фото: pixabay.com

Африканская чума свиней была зарегистрирована в сёлах Бурейского, Архаринского, Мазановского, Свободненского, Белогорского районов. В управлении ветеринарии Амурской области сообщили, что принимаются все исчерпывающие меры по ликвидации данного заболевания и проведению необходимых дезинфекционных мероприятий.

— Всем гражданам, у которых было произведено изъятие свиней, будут выплачены компенсации за отчуждённый скот. Этот вопрос стоит на особом контроле в правительстве Амурской области и для этого предусмотрены средства в бюджете. Люди получат по 156 рублей за килограмм живого веса. Подчеркиваю, именно живого веса, если есть убойный вес за килограмм мяса, то это компенсация именно за живой вес, – отметил начальник управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

По словам Сергея Владимировича, по всему миру, а не только в Российской Федерации, применяются жёсткие меры по ликвидации африканской чумы свиней. На сегодняшний день при возникновении вспышек африканской чумы свиней отчуждение – это единственный способ ликвидации данного заболевания, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Распространение данного вируса идет молниеносно. Чреват он большим экономическим ущербом – при нем идет стопроцентный летальный исход, и из-за большого распространения он поражает большое количество свинопоголовья. Для его ликвидации необходимо максимальное количество носителей убрать, чтобы пресечь его распространение, а также провести весь комплекс дезинфекционных мероприятий и тех, что предписаны правилами. Наша задача – сделать всё возможное, чтобы остановить распространение вируса по региону, – подчеркнул начальник управления ветеринарии.

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#животные #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    3 дня назад

    компенсация только при наличии каких-то там справок о постановке на учет(не вникал). за прошлогодний случай д.. родственникам так и не заплатили

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 дня назад

    И почему то свинина от Мираторга появилась....какая связь....

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