В Амурской области зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней

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Африканская чума свиней была зарегистрирована в сёлах Бурейского, Архаринского, Мазановского, Свободненского, Белогорского районов. В управлении ветеринарии Амурской области сообщили, что принимаются все исчерпывающие меры по ликвидации данного заболевания и проведению необходимых дезинфекционных мероприятий.

— Всем гражданам, у которых было произведено изъятие свиней, будут выплачены компенсации за отчуждённый скот. Этот вопрос стоит на особом контроле в правительстве Амурской области и для этого предусмотрены средства в бюджете. Люди получат по 156 рублей за килограмм живого веса. Подчеркиваю, именно живого веса, если есть убойный вес за килограмм мяса, то это компенсация именно за живой вес, – отметил начальник управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

По словам Сергея Владимировича, по всему миру, а не только в Российской Федерации, применяются жёсткие меры по ликвидации африканской чумы свиней. На сегодняшний день при возникновении вспышек африканской чумы свиней отчуждение – это единственный способ ликвидации данного заболевания, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Распространение данного вируса идет молниеносно. Чреват он большим экономическим ущербом – при нем идет стопроцентный летальный исход, и из-за большого распространения он поражает большое количество свинопоголовья. Для его ликвидации необходимо максимальное количество носителей убрать, чтобы пресечь его распространение, а также провести весь комплекс дезинфекционных мероприятий и тех, что предписаны правилами. Наша задача – сделать всё возможное, чтобы остановить распространение вируса по региону, – подчеркнул начальник управления ветеринарии.