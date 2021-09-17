Валя Карнавал купила автомобиль стоимостью более 20 миллионов рублей

19-летняя артистка рассказала в своём блоге, что сама смогла купить такой дорогой автомобиль. Валя выбрала Гелендваген, как у модели Анастасии Решетовой. Звезда опубликовала фото, на котором позирует рядом с новым авто премиум-класса. Карнавал призналась, что давно мечтала об этой машине.

Поклонники Вали поздравили её с шикарным приобретением, а также оценили её яркий образ.

Как пишет онлайн-журнал Somanyhorses.ru, некоторые подписчики при этом отметили, что «такая брутальная машина очень нетипична для такой хрупкой девушки».