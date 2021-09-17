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17 сентября 2021, 14:13 1

Валя Карнавал купила автомобиль стоимостью более 20 миллионов рублей

Валя Карнавал похвасталась брутальным автомобилем

Валя Карнавал купила автомобиль стоимостью более 20 миллионов рублей
Фото: graziamagazine.ru

Звезда TikTok Валя Карнавал похвасталась поклонникам новым автомобилем Mercedes-AMG G 63. Стоимость машины составляет около 24 миллионов рублей, сообщает Teleprogramma.pro.

19-летняя артистка рассказала в своём блоге, что сама смогла купить такой дорогой автомобиль. Валя выбрала Гелендваген, как у модели Анастасии Решетовой. Звезда опубликовала фото, на котором позирует рядом с новым авто премиум-класса. Карнавал призналась, что давно мечтала об этой машине.

Поклонники Вали поздравили её с шикарным приобретением, а также оценили её яркий образ.

Как пишет онлайн-журнал Somanyhorses.ru, некоторые подписчики при этом отметили, что «такая брутальная машина очень нетипична для такой хрупкой девушки».

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#соцсети #шоу-бизнес

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  • Maks_88

    Maks_88
    3 дня назад

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