Амурчане прошли обучение в Дальневосточной государственной академии физической культуры

Специалисты сферы физической культуры и спорта Приамурья прошли обучение в Дальневосточной государственной академии физической культуры. Новые знания получили больше 80 специалистов, рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Десять человек прошли переподготовку по программе «Спортивная подготовка по виду спорта», столько же выбрали направление «Физкультурно-оздоровительная работа с населением». Ещё около 60 специалистов получили удостоверение о повышении квалификации. На выбор были даны два направления: «Нормативно-правовое обеспечение и организационные аспекты управления ФКиС на государственном, региональном и муниципальном уровнях», а также «Адаптивная физическая культура: физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт». Пройти обучение и пополнить свои знания стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни».

— Кадровый вопрос – один из непростых в спорте. И это замечательно, что благодаря проекту «Спорт – норма жизни» у нас есть возможность готовить квалифицированных специалистов. Я надеюсь, что в будущем их количество будет только расти в каждом муниципалитете, – сказал глава регионального минспорта Дмитрий Кутека.

Кроме того, программа помогает покупать новый инвентарь для спортивных школ. В этом году на улучшение материальной базы выделили больше 30 миллионов рублей. В школе олимпийского резерва закупили новый инвентарь. Субсидии получили семь спортивных школ области. Полученные деньги можно потратить на новый инвентарь, форму или поездки на соревнования.

— Конечно, выступления на соревнованиях требуют особой материальной базы и условий для занятий. Меня агитировать за спорт точно не стоит. Я не буду сейчас давать конкретных обещаний, что будет построено. Потому что все обещания должны быть прописаны в бюджете Российской Федерации. Но, конечно, с удовольствием буду помогать, добиваться того, чтобы материальная база спорта увеличивалась, – отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.