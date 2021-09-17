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17 сентября 2021, 15:10 3

Студенты БГПУ работают в амурских школах в качестве преподавателей

Педотряды пришли на помощь из-за нехватки кадров

Студенты БГПУ работают в амурских школах в качестве преподавателей
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

С начала учебного года 55 студентов БГПУ в составе педагогических отрядов работают в школах Амурской области. В основном их направляют в учреждения, где отмечена острая нехватка педагогов. В числе самых дефицитных вакансий – учителя иностранных языков, математики, информатики.

Руководители школ, в которых работают студенты-преподаватели, отмечают их высокий профессиональный уровень. Они на отлично знают предметы, ответственные, скрупулезные, очень хорошо ладят с детьми.

Работа педагогических отрядов в Амурской области – уже давно сложившаяся традиция. За пять лет в них успели поработать свыше 300 студентов, а на меры поддержки выпускников педагогических вузов, пришедших работать в амурские школы, из областного бюджета направлено около 75 миллионов рублей.

Федеральная программа «Земский учитель» – еще одна мера по привлечению педагогов в школы малонаселенных территорий. В этом году в амурские образовательные организации будет принят 41 педагог. Согласно договору проработать на одном месте им необходимо не менее пяти лет. За это им выплачивается по два миллиона рублей. В 2022 году в Приамурье будет трудоустроено еще 39 «земских учителей», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

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#образование

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 дня назад

    Все учителя кто в администрации области, кто в заксобрании, кто в думе.

    Впрочем как и врачи...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    на такую зарплату никто не идёт

  • DrDimon

    DrDimon
    2 дня назад

    "Впрочем как и врачи..."

    Точно. Вон доктор Фургал такого шороху навел, что хабаровчане никак с массово поехавшей крышей не расстанутся. :)

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