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17 сентября 2021, 14:39 0

Житель Амурской области зарезал свою знакомую

Вину в преступлении он не признал

Житель Амурской области зарезал свою знакомую
Фото: pixabay.com

24-летнего жителя Завитинска признали виновным в умышленном убийстве. Молодой человек так и не признался в совершённом злодеянии, сообщает региональная прокуратура.

В феврале этого года осуждённый и потерпевшая были пьяны, они поссорились. Во время конфликта амурчанин взял кухонный нож и несколько раз ударил им женщину в шею. Пострадавшая скончалась на месте.

Суд назначил парню десять лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Амур.инфо сообщало о том, что 53-летний житель Белогорска убил свою сожительницу, ударив её ножом множество раз.

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#криминал #происшествия

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