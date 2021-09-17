Житель Амурской области зарезал свою знакомую

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24-летнего жителя Завитинска признали виновным в умышленном убийстве. Молодой человек так и не признался в совершённом злодеянии, сообщает региональная прокуратура.

В феврале этого года осуждённый и потерпевшая были пьяны, они поссорились. Во время конфликта амурчанин взял кухонный нож и несколько раз ударил им женщину в шею. Пострадавшая скончалась на месте.

Суд назначил парню десять лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Амур.инфо сообщало о том, что 53-летний житель Белогорска убил свою сожительницу, ударив её ножом множество раз.