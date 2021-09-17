В Китае из-за землетрясения утекло со склада более 150 тонн водки

Землетрясение, произошедшее в городе Лучжоу на территории китайской провинции Сычуань, привело к утечке более 150 тонн водки со склада компании-производителя.

Шестибалльное землетрясение было зарегистрировано сейсмологическим центром Китая 16 сентября. Крепкий алкогольный напиток хранился на складе компании-производителя в больших керамических емкостях, которые треснули в результате подземных толчков.

— Как только поступила информация о произошедшем, мы немедленно направили специалистов и спасателей на место происшествия. Мы предприняли меры, чтобы разбавить алкоголь. Таким образом, была устранена опасность его возгорания, – сообщил Ли Хуагуэй, глава управления по чрезвычайным ситуациям города Лучжоу.

В настоящее время разлив спиртосодержащей жидкости ликвидирован, угроза возгорания и новых утечек устранена. В результате землетрясения в четырёхмиллионном городе погибли три человека, более сотни получили ранения и травмы. Ещё семьдесят тысяч горожан были эвакуированы, пишет газета «Дии цайцзинбао».