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17 сентября 2021, 13:38 0

Анастасия Макеева пожаловалась на преследование безумного фаната

Макеева рассказала о тайном поклоннике в Instagram

Анастасия Макеева пожаловалась на преследование безумного фаната
Фото: woman.ru

Анастасия Макеева рассказала в своём блоге о тайном поклоннике, который преследует её несколько лет. Мужчина мечтает жениться на актрисе и засыпает её сообщениями, пишет «СтарХит».

В жизни Анастасии Макеевой наступила настоящая чёрная полоса. Недавно актриса попала в больницу из-за приступа панкреатита, а теперь активизировался поклонник, давно преследующий её.

Макеева рассказала на своей странице в Instagram, что два года назад этот мужчина заявился в театр и намерен был выйти на сцену, чтобы сделать ей предложение. При этом сама Анастасия его не знает и знать не хочет.

Тогда сотрудники театра вызвали полицию, навязчивого поклонника увезли в психиатрическую клинику. А теперь он вернулся и пишет актрисе каждый день.

Макеева показала поклонникам часть из сообщений преследователя. В них мужчина просит выслать ему деньги, чтобы он мог прилететь в Москву и жениться на Анастасии. Наличие супруга у звезды его не смущает. При этом он угрожает артистке тем, что в случае отказа зарегистрирует брак с другой женщиной.

Представители актрисы сообщили в комментариях, что уже не раз блокировали поклонника, но он продолжает писать с других страниц. Однако среди подписчиков Макеевой нашлись скептики, которые считают историю с фанатом очередным пиаром.

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#соцсети #шоу-бизнес

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