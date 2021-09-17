В Амурской области по подозрению в мошенничестве с автомобилями задержан мужчина

По подозрению в серии мошенничеств, совершенных на территории области, сотрудниками уголовного розыска благовещенской полиции был задержан молодой человек 1994 года рождения. Общая сумма ущерба для граждан по семи случаям преступлений составила около двух миллионов рублей.

В ходе расследования установлено, что ранее судимый житель Приамурья входил в доверие к гражданам, которые намеревались произвести ремонт или регистрационные действия в ГИБДД со своим автомобилем. Мужчина предлагал потерпевшим помощь, после чего, получив авто с документами в своё распоряжение, перепродавал его третьим лицам.

После того как оперативникам стало известно о том, что злоумышленник пытается покинуть регион, были приняты меры к задержанию. Его поймали на автодороге в Тамбовском районе.

Пока следствие проверяет подозреваемого на причастность к другим преступлениям, мужчина находится в изоляторе.

Три похищенных автомобиля уже удалось вернуть, остальные пока разыскиваются, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.