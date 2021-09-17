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17 сентября 2021, 13:58 6

В Амурской области по подозрению в мошенничестве с автомобилями задержан мужчина

Под предлогом оказания помощи гражданам ему удалось похитить семь машин

В Амурской области по подозрению в мошенничестве с автомобилями задержан мужчина
Фото: управление МВД по Амурской области

По подозрению в серии мошенничеств, совершенных на территории области, сотрудниками уголовного розыска благовещенской полиции был задержан молодой человек 1994 года рождения. Общая сумма ущерба для граждан по семи случаям преступлений составила около двух миллионов рублей.

В ходе расследования установлено, что ранее судимый житель Приамурья входил в доверие к гражданам, которые намеревались произвести ремонт или регистрационные действия в ГИБДД со своим автомобилем. Мужчина предлагал потерпевшим помощь, после чего, получив авто с документами в своё распоряжение, перепродавал его третьим лицам.

После того как оперативникам стало известно о том, что злоумышленник пытается покинуть регион, были приняты меры к задержанию. Его поймали на автодороге в Тамбовском районе.

Пока следствие проверяет подозреваемого на причастность к другим преступлениям, мужчина находится в изоляторе.

Три похищенных автомобиля уже удалось вернуть, остальные пока разыскиваются, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • jjj-tl

    jjj-tl
    3 дня назад

    Как такой бесхвостой обезьяне можно передать авто с документами.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    А чего личико затушевали? О_О

  • oenesterov

    oenesterov
    3 дня назад

    Ну что за народ? вот приходит такое бородатое чучело и предлагает помощь в ГИБДД. Ну бред же, блин?

  • Maks_88

    Maks_88
    3 дня назад

    Даже по заблюренному фото видно, что лучше не связываться с этим типуганом

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 дня назад

    Чудище волосатое. Если его обрить с ног до головы и отправить достраивать БАМ в полосатой робе и песнями при кострах в минус сорок, то он обязательно исправится.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 дня назад

    Он видимо своих земляков обезжиривал...

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