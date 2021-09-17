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17 сентября 2021, 13:45 1

В следующем году в Благовещенске отреставрируют фасады некоторых исторических зданий

Такое решение приняли на совещании под руководством губернатора области Василия Орлова

В следующем году в Благовещенске отреставрируют фасады некоторых исторических зданий
Фото: amurobl.ru

На совещании обсудили проведение ремонтно-реставрационных работ на фасадах памятников архитектуры и градостроительства Благовещенска.

В областном центре на государственном учёте состоит 124 здания, имеющих статус объектов культурного наследия или рекомендованных к постановке на госучёт. Из них 21 находится в областной собственности. В большинстве зданий располагаются учреждения культуры, образования и здравоохранения.

— В Благовещенске есть ряд красивых памятников архитектуры, расположенных в самом центре города, на магистральных улицах, их вид плачевный. Восстановление облика исторических зданий проводится не один год, сделан фасад администрации города Благовещенска, почти завершён фасад БГПУ, в 2022 году предстоит отреставрировать ещё ряд зданий, – сказал Василий Орлов.

Реставрацию фасада и установку подсветки главного корпуса БГПУ планируют завершить в октябре. В дальнейшем требуется проведение ремонта дворового фасада здания и капитальный ремонт кровли. На эти цели необходимо более 70 миллионов рублей.

Кроме этого, в 2022 году будет вестись разработка проектной документации на реставрацию фасадов, ремонт крыши здания факультета начальной подготовки БГПУ по улице Горького, 231.

Также в областном бюджете предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на капремонт крыши, фасадов, устройство архитектурно-художественной подсветки здания Амурского областного военного комиссариата.

На совещании приняли решение о проведении капремонта филиалов Амурского областного краеведческого музея – «Дом Котельникова» и «Дом Саяпина И. Д.». Ремонт главных фасадов и установку регулируемой подсветки планируют провести и на главном здании областного краеведческого музея.

Сообщается, что также планируют уделить внимание общежитию ДальГАУ (расположенному на пересечении улиц Горького и Театральной), зданию Федерации профсоюзов области, Амурского областного суда, а также зданию общежития № 2 БГПУ.

Кроме того, на совещании рассматривался вопрос ремонта фасадов зданий, находящихся в частной собственности и расположенных на магистральных улицах города.

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#история #культура

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Комментарии
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  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    3 дня назад

    А с хрена ли федерации профсоюзов помогать? Нашли самых немощных, всё у них в аренде себе на карман, выдать предписание от города, привести фасад здания в надлежащий вид/

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