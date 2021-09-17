В Благовещенске высадят более 200 саженцев на улице Зейской

Фото: pixabay.com

25 сентября, в следующую субботу, в Благовещенске пройдёт всероссийская акция «Сохраним лес», во время которой на улице Зейской высадят 240 саженцев рябины, рябинника, калины и боярышника, сообщает пресс-служба мэрии.

Зеленее станет участок между улицами Больничной и Батарейной. Посадку организуют городское управление ЖКХ и региональное министерство лесного хозяйства. Уточняется, что в этот день с 10:00 до 14:00 участок, где пройдёт акция, перекроют. Схема движения маршрута № 2/2А временно изменится: Зейская – Мухина – Ленина – Батарейная – далее в обратном направлении.

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#дороги #мэрия #экология

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Кристина Хасуева