Стас Ярушин рассекретил доходы Андрея Губина

Недавно в авторском шоу Стаса Ярушина побывала бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина. Певица призналась, что до сих пор неплохо зарабатывает на старых хитах. Группа распалась больше десяти лет назад, но ей регулярно поступают на счёт авторские отчисления.

Ярушин рассказал, что некоторые артисты, которые уже ушли со сцены, сейчас спокойно живут за границей. Он заметил, что, благодаря новым технологиям все их песни монетизируются, и звёзды получают неплохие гонорары. По словам Стаса, они могут прекрасно жить на свои 100-200 тысяч рублей в месяц.

Актёр обмолвился, что одним из этих исполнителей является Андрей Губин. Недавно музыкант вернулся в Россию из Египта, где жил последние годы. Артист объяснял, что его переезд был связан с серьёзными проблемами со здоровьем. Губин признавался, что его мучают постоянные боли, поэтому ему «приходится много двигаться, чтобы не свихнуться».

47-летний музыкант никогда не был женат. Но недавно он рассказал, что у него есть девушка, с которой они живут вместе.