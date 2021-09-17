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17 сентября 2021, 13:15 2

Ремонтные работы на трассе Благовещенск – Гомелевка идут с опережением

Дорогу ремонтируют в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»

Ремонтные работы на трассе Благовещенск – Гомелевка идут с опережением
Фото: amurobl.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, на автомобильной дороге Благовещенск – Гомелевка идут масштабные дорожные работы по федеральному национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор области Василий Орлов отметил, что работы по этой дороге идут с опережением контрактных сроков. Досрочно завершён ремонт трёх участков.

— Подрядчик продолжает ремонт 27-километрового участка, контракт, по которому был заключён в текущем году под будущие лимиты с окончанием работ в 2023 году, но мы планируем также досрочно завершить ремонт к ноябрю в этом году. Уже в этом году трасса станет безопасней и комфортней. Готовятся контракты на следующий год, в 2022 году планируем отремонтировать и привести в норматив по нацпроекту порядка 30 километров данной дороги, объёмы будут не меньше текущего года, – подчеркнул глава региона.

На данный момент активно идут работы на участке с 24 по 56 километр от Толстовки в обход Тамбовки и до села Придорожное. В ремонтных работах применяются технологии, используемые на федеральных трассах.

Александр Зеленин, министр транспорта и дорожного хозяйства области, напомнил, что дорога Благовещенск – Гомелевка относится к опорной дорожной сети, связывает областную столицу с югом региона, ЕАО и Хабаровским краем.

— По этому направлению доставляют твердое топливо, сельскохозяйственную продукцию и инертные материалы. Ранняя весенняя оттайка, паводковые влияния и поздние осенние дожди, из-за которых мы в зиму вошли с переувлажнением, а также недоремонты из-за отсутствия достаточного финансирования – всё это привело к интенсивному разрушению дорожного полотна в последние годы. Поэтому максимально хотим привести это транспортное направление в норматив, план ставим до 2024-го года, – добавил Александр Зеленин.

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#дороги

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 дня назад

    "Губернатор области Василий Орлов отметил, что работы по этой дороге идут с опережением контрактных сроков. Досрочно завершён ремонт трёх участков."

    А через год опять их ремонтировать придется. Ибо ремонтируют наспех.

  • mp2mp

    mp2mp
    2 дня назад

    Вы чё прикалываетесь там реально??? На дворе конец сентября а от толстовки до тамбовки толком асфальта нигде нет ещё, какое опережение сроков. Качества особо в работах тоже нет, идет обычная укладка асфальта, где новые технологии? Просто понаблюдайте за этим ремонтом и смотрите на календарь. Кстати на пол лета исчезали рабочие с этой трассы, а теперь сроки поджимают, качества не будет!

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