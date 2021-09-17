В Циолковском благоустроили сквер

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Работы завершились в сквере на улице Победы в Циолковском. На реализацию проекта в этом году потратили 4,8 миллиона рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов. Раньше на месте благоустроенного сквера находилась роща. После преобразований здесь появились библиотека под открытым небом, пешеходная зона с лавочками и урнами, освещение.

В прошлом году в Циолковском в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроили аллею, которая находится возле культурно-досугового центра «Восток». В ходе обновления на существующей аллее установили скамейки, урны, сделали освещение и разбили дорожки. На все работы потратили более трёх миллионов рублей.

В этом году в Приамурье в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» преобразятся территории в 11 муниципальных образованиях области – Благовещенске, Белогорске, Свободном, Райчихинске, Тынде, Шимановске, Завитинске, Зее, Сковородине, Циолковском и Прогрессе, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.