На новом стадионе амурские школьники смогут играть в лапту

В школе № 2 села Екатеринославка после ремонта открыли пришкольный стадион. Спортивный объект модернизировали впервые за несколько десятков лет. Помимо привычных площадок здесь появилось поле для игры в лапту, которой уделяют огромное внимание, рассказали в министерстве спорта Амурской области.

На ремонт выделили деньги из областного бюджета. Площадку уже открыли, и около пяти сотен учеников приступили к урокам физкультуры. Стадион будет открыт для спортивных секций и местных жителей, заверили в министерстве спорта. Новый спортивный объект включает привычные волейбольную и баскетбольную площадки, а также поле для игры в лапту. Здесь этому непривычному виду спорта уделяют большое внимание.

— Ремонт пришкольных стадионов – это шаг к развитию спорта в целом. Если у ребенка есть комфортные условия, где заниматься физкультурой, побегать или поиграть в мяч с друзьями, то непременно возникнет и интерес к спорту. Да и для взрослых иметь качественную спортивную площадку рядом с домом тоже хорошая мотивация к тому, чтобы начать тренировки, – отметил министр по физической культуре и спорту области Дмитрий Кутека.