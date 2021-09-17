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17 сентября 2021, 12:44 0

На новом стадионе амурские школьники смогут играть в лапту

Завершился ремонт спортивного объекта в Екатеринославке

На новом стадионе амурские школьники смогут играть в лапту
Фото: pexels.com

В школе № 2 села Екатеринославка после ремонта открыли пришкольный стадион. Спортивный объект модернизировали впервые за несколько десятков лет. Помимо привычных площадок здесь появилось поле для игры в лапту, которой уделяют огромное внимание, рассказали в министерстве спорта Амурской области.

На ремонт выделили деньги из областного бюджета. Площадку уже открыли, и около пяти сотен учеников приступили к урокам физкультуры. Стадион будет открыт для спортивных секций и местных жителей, заверили в министерстве спорта. Новый спортивный объект включает привычные волейбольную и баскетбольную площадки, а также поле для игры в лапту. Здесь этому непривычному виду спорта уделяют большое внимание.

— Ремонт пришкольных стадионов – это шаг к развитию спорта в целом. Если у ребенка есть комфортные условия, где заниматься физкультурой, побегать или поиграть в мяч с друзьями, то непременно возникнет и интерес к спорту. Да и для взрослых иметь качественную спортивную площадку рядом с домом тоже хорошая мотивация к тому, чтобы начать тренировки, – отметил министр по физической культуре и спорту области Дмитрий Кутека.

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#дети #здоровье #спорт #школа

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