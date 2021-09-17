На юге Амурской области будут заморозки
Ночью температура опустится ниже нуля
Амурский гидрометцентр предупреждает о скорых заморозках. Ночью 18 и 19 сентября в центральных и южных районах региона столбик термометра опустится ниже нуля.
На почве температура будет до -2°С. Заморозки возможны и в окрестностях Благовещенска.
— В период заморозков возрастает угроза повреждения сельскохозяйственных культур, частичной или полной гибели урожая. Рекомендуется принять меры по снижению последствий похолодания, – сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.
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