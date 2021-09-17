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17 сентября 2021, 12:18 2

Трутнев проголосовал на Дальнем Востоке

Он воспользовался этой возможностью в Чите

Трутнев проголосовал на Дальнем Востоке
Фото: dfo.gov.ru

Вице-премьер правительства РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Государственную думу РФ.

Он воспользовался возможностью, предоставленной российским законодательством, и отдал свой голос по месту пребывания. Сегодня вице-премьер находится в рабочей командировке в Чите.

— Мне кажется, я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, моя работа. Я здесь бываю много, во всех регионах, и это действительно очень важно, – заявил Трутнев.

Между тем губернатор Амурской области Василий Орлов также проголосовал, отдал свой голос и мэр Благовещенска Олег Имамеев.

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Комментарии
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  • jjj-tl

    jjj-tl
    3 дня назад

    Изыди чорт.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 дня назад

    И не только голосовать на Дальнем Востоке,- но и жить в регионе(по крайнем мере пока работает), а не летать на работу на персональном самолете из Москвы...

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