Трутнев проголосовал на Дальнем Востоке

Вице-премьер правительства РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Государственную думу РФ.

Он воспользовался возможностью, предоставленной российским законодательством, и отдал свой голос по месту пребывания. Сегодня вице-премьер находится в рабочей командировке в Чите.

— Мне кажется, я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, моя работа. Я здесь бываю много, во всех регионах, и это действительно очень важно, – заявил Трутнев.

Между тем губернатор Амурской области Василий Орлов также проголосовал, отдал свой голос и мэр Благовещенска Олег Имамеев.