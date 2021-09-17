Поэт Александр Шаганов раскрыл причину смерти Жени Белоусова

В передаче «Судьба человека» Шаганов рассказал, что Евгений действительно любил выпить, но причиной его болезни стало вовсе не спиртное. По словам Александра, однажды Белоусов ему признался, что у него диагностирована аневризма головного мозга, которая возникла после детской травмы. В детстве Женю задел грузовик, он упал и ударился головой о бордюр. Эта травма в любой момент могла дать о себе знать.

56-летний Шаганов считает, что она и стала причиной смерти артиста, а алкоголь был лишь дополнением. Александр отмечает, что при этом Евгений не напивался до потери сознания.

Поэт-песенник также уверен, что на здоровье Белоусова негативно повлиял его образ жизни, ведь с 16 лет певец был в постоянных разъездах, много выступал и уставал.

С Шагановым согласился и продюсер Александр Шульгин, который лично знал Белоусова. По его словам, Евгений родился ради сцены и никогда не срывал выступления.