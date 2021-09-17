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17 сентября 2021, 12:04 0

Поэт Александр Шаганов раскрыл причину смерти Жени Белоусова

Шаганов считает, что Белоусов умер из-за детской травмы

Поэт Александр Шаганов раскрыл причину смерти Жени Белоусова
Фото: hyundai-cl.ru

Женя Белоусов умер в 1997 году в возрасте 32 лет. Причиной смерти артиста стал геморрагический инсульт. Ходили слухи, что смертельная болезнь возникла на фоне злоупотребления алкоголем. В недавнем интервью друг исполнителя поэт Александр Шаганов опроверг версию о тяжёлой зависимости Белоусова, пишет «СтарХит».

В передаче «Судьба человека» Шаганов рассказал, что Евгений действительно любил выпить, но причиной его болезни стало вовсе не спиртное. По словам Александра, однажды Белоусов ему признался, что у него диагностирована аневризма головного мозга, которая возникла после детской травмы. В детстве Женю задел грузовик, он упал и ударился головой о бордюр. Эта травма в любой момент могла дать о себе знать.

56-летний Шаганов считает, что она и стала причиной смерти артиста, а алкоголь был лишь дополнением. Александр отмечает, что при этом Евгений не напивался до потери сознания.

Поэт-песенник также уверен, что на здоровье Белоусова негативно повлиял его образ жизни, ведь с 16 лет певец был в постоянных разъездах, много выступал и уставал.

С Шагановым согласился и продюсер Александр Шульгин, который лично знал Белоусова. По его словам, Евгений родился ради сцены и никогда не срывал выступления.

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#шоу-бизнес

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