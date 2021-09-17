Кроме посещения фестиваля Муравьёв-Амурский должен найти дерево и проголосовать

Фото: Амур.инфо

Прилетевшие в Благовещенск по приглашению компании «Петропавловск» потомки Николая Николаевича Муравьёва-Амурского рассказали корреспонденту Амур.инфо о своих планах. Оказывается, присутствовать на «Амурской осени» в качестве почётного гостя – это не единственное, что надо сделать Василию Сергеевичу и Алексею Алексеевичу в Приамурье.

Право выбора никто не отменял

Поскольку визит в Приамурье правнучатого и праправнучатого племянников знаменитого графа совпал с выборами в Государственную думу РФ, они заранее получили открепительные удостоверения в Санкт-Петербурге. На вопрос работника избиркома, по какому адресу они будут жить в Благовещенске, родственники не знали, что ответить. На тот момент ещё не был известен отель, в котором они остановятся на Амуре. Поэтому их «прикрепили» к одному из избирательных участков недалеко от центра города, где они смогут реализовать своё право выбора.

— Нас спросили адрес гостиницы, чтобы прикрепить к соответствующему участку, а мы ещё не знали тогда, в какую гостиницу поселят. Поэтому прикрепили к участку на Пушкина. Туда и поедем голосовать, – поделился Василий Сергеевич.

Семейное дерево в Благовещенске

Ещё одно важное дело предстоит сделать гостям в столице Приамурья – отыскать семейное дерево, посаженное Василием Сергеевичем вместе со своей женой восемь лет назад. Но всё по порядку.

— С супругой Викторией Константиновной мы живём уже 58 лет. Я говорю, что это первые 58 лет, что проведены вместе. Работали мы тоже в одном учебном учреждении, сейчас оно называется Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица, – пояснил собеседник.

При этом профессор Муравьёв-Амурский заведовал кафедрой 31 год. До сих пор Василий Сергеевич является консультантом кафедры, хотя уже не преподаёт в силу преклонного возраста. Тем не менее его богатый жизненный и преподавательский опыт нужен молодёжи.

Примечательно, что чета Муравьёвых-Амурских вместе впервые посетила Благовещенск в год своей золотой свадьбы. И сотрудники местного загса чествовали супругов как юбилейную пару, предоставив возможность посадить семейное дерево здесь, в Благовещенске. В этом году, к сожалению, супруга приехать не смогла. Но настоятельно попросила мужа сфотографировать их семейное дерево, посаженное на берегах такого далёкого и такого близкого теперь уже Амура.

Встреча со зрителем в пятницу

В пятницу, 17 сентября, в 16:00 в киноцентре «Благовещенск» в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень» начался внеконкурсный показ-премьера документального фильма «Где раз поднят русский флаг...» (16+), созданного при поддержке компании «Петропавловск», о котором уже сообщало Амур.инфо. На показе присутствует и снявшийся в этом фильме Василий Муравьёв-Амурский.

Память о графе останется надолго

Беседуя с гостями, корреспондент Амур.инфо поинтересовалась, сохранились ли в их огромной семье какие-то старинные предметы и личные вещи их известного предка. Оказалось, что из тех немногих реликвий, что достались семье Муравьёвых от графа, кое-что передано в музеи, кое-что осталось на память.

— Одну половину скатерти, на которой в 1858 году был подписан всем известный Айгунский договор, установивший границу между Китаем и Россией на Амуре, я передал Хабаровскому краевому музею имени Гродекова. А вот трость, подаренную в 1858 году графу Муравьёву-Амурскому хэйлунцзянским главнокомандующим И Шанем, решено оставить в семье на память, – рассказал Василий Сергеевич.

Вообще о многих доблестях своего предка семья начала узнавать только в наше время – после распада СССР и прихода демократии. В советское время за своё знатное происхождение можно было поплатиться. Но, к счастью, теперь в России чтут настоящие подвиги своих предков и особенно тех, кто создавал страницы нашей истории.

Ранее Амур.инфо сообщало о прибытии родственников генерал-губернатора в Благовещенск и о творческой встрече с амурчанами в Амурской областной научной библиотеке.