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17 сентября 2021, 11:17 0

Анна Нетребко пожаловалась на проблемы с памятью

Оперная певица Анна Нетребко заметила у себя признаки деменции

Анна Нетребко пожаловалась на проблемы с памятью
Фото: Яндекс.Дзен

49-летняя оперная певица Анна Нетребко заподозрила у себя деменцию. В шоу «Вечерний Ургант» артистка рассказала, что во время выступления на сцене у неё случаются провалы в памяти, сообщает «Пятый канал».

В беседе с Иваном Ургантом Нетребко призналась, что у неё «уже начинает прослеживаться деменция». По словам звёзды, порой во время исполнения оперных партий она не понимает, что произносить дальше.

Певица считает, что на состояние её здоровья влияют последствия перенесённого коронавируса, которым она переболела почти год назад. Тем не менее Анна продолжает петь и «заставляет свой мозг трудиться».

Этой осенью Нетребко отметит 50-летний юбилей. В честь этого оперная дива решила устроить первый в своей жизни большой гастрольный тур. Певица даст гала-концерт в Кремлёвском дворце, а после этого отправится с выступлениями по городам страны.

Анна Нетребко является одной из звёзд мировой оперной сцены. Она выступает в лучших концертных залах мира, её голосом восхищаются ценители искусства многих стран.

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#здоровье #культура

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