В Воронежской области мужчина убил семью и напал на полицейский участок

16 сентября в 05:30 на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области было совершено нападение. Мужчина в военной форме и бронежилете, вооруженный огнестрельным оружием, попытался подорвать дверь с помощью самодельного взрывного устройства.

Судя по опубликованному в СМИ видео с камеры видеонаблюдения, преступник понимал, что внутри его ожидают вооруженные полицейские. Он не стал заходить внутрь, а вместо этого бросил ручную гранату. 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы оказался ближе всех к месту взрыва и был ранен осколками в голень. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

После этого нападавший скрылся в неизвестном направлении на автомобиле «Нива». По предположениям следователей регионального СК, он направился в сторону Острогожска.

Позднее стало известно, что в селе Волочанское, расположенном недалеко от Лисок, найдены трупы трёх местных жителей. Все они члены одной семьи, были убиты из огнестрельного оружия. По одной из версий, нападение на ОВД и тройное убийство совершил один и тот же человек, при этом жители Волочанского были убиты ещё до нападения.

Для поиска и задержания преступника введён план в действие «Перехват», все наряды полиции дежурят с оружием. По сообщению ряда СМИ, в Лиски прибыло подразделение спецназа ФСБ.

Следствие между тем продолжает попытки установить личность подозреваемого. По некоторым свидетельствам, на автомобиле, которым управлял преступник, имелись эмблемы сельхозпредприятия «ЭкоНиваАгро», что даёт возможность сузить круг подозреваемых до работников этой организации.

Как сообщает life.ru, одной из основных версий произошедшего считается бытовой конфликт неизвестного преступника с убитыми фермерами из Волочанского. Следствие не исключает, что после убийства преступник отправился мстить полицейским, считая, что правоохранители не помогли ему в этом конфликте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 105 УК «Убийство двух и более человек», 317 УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и 222 УК «Незаконный оборот оружия». По совокупности содеянного преступнику может грозить пожизненный срок.