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17 сентября 2021, 11:20 0

В Амурской области выдали первые дальневосточные ипотеки под 0,1 %

Получателями средств стали семьи из Благовещенска

В Амурской области выдали первые дальневосточные ипотеки под 0,1 %
Фото: pixabay.com

В Приамурье оформили первые ипотечные кредиты под 0,1% годовых по программе «Дальневосточная ипотека». Денежные средства получили семьи из Благовещенска, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

— Общий портфель выданных дальневосточных ипотек в Приамурье с начала года превышает 7,7 миллиарда рублей. Благодаря программе улучшить жилищные условия по льготным ставкам смогли 2 176 молодых семей. Очень важно, что кредитные учреждения в условиях здоровой рыночной конкуренции дополнительно снижают процентные ставки, совершенствуя государственные ипотечные программы. Это создаёт более комфортные возможности амурчанам для приобретения собственного жилья, – рассказала и. о. министра экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

Программа льготной ипотеки под 2 процента и ниже для жителей ДФО заработала в начале декабря 2019 года. Денежные средства выдаются на приобретение квартиры в новостройке на территории городов или сельских территорий, вторичного жилья в селах, а также под индивидуальное жилищное строительство на территории ДФО. Кредит выдается на срок не более 20 лет, максимальный размер кредита по программе составляет 6 миллионов рублей.

Программа рассчитана для молодых семей, граждан РФ в возрасте до 35 лет, состоящих в браке, а также граждан РФ, не состоящих в браке, с детьми не старше 18 лет. Кроме того, на получение льготных кредитов могут претендовать получатели дальневосточного гектара и молодые специалисты, переезжающие на работу из других регионов на Дальний Восток.

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#Дальний Восток #недвижимость

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