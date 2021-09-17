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17 сентября 2021, 10:55 4

Мэр Благовещенска принял участие в выборах

Олег Имамеев проголосовал одним из первых

Мэр Благовещенска принял участие в выборах
Фото: пресс-служба администрации г. Благовещенска

Выборы 2021 года проходят в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября. Все 99 избирательных участков Благовещенска будут работать с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00. Одним из первых избирателей, пришедших на выборы в пятницу, 17 сентября, стал мэр города Олег Имамеев.

— Право делать выбор нам дано Конституцией РФ, очень важно этим правом воспользоваться. Я всегда считал, что ответственный гражданин нашей страны обязан участвовать в голосовании. Выборы – это возможность дальнейшего развития и улучшения качества нашей жизни, – отметил Олег Имамеев.

Жители Благовещенска, придя на участки, получат по 4 или 5 бюллетеней. Избиратели смогут проголосовать за партию и за кандидата в депутаты по выборам в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Амурской области. Горожане, проживающие на территории 29 избирательного округа, должны также проголосовать за кандидата в депутаты Благовещенской городской думы, сообщает пресс-служба мэрии.

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#мэрия #выборы

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    У Мэра сегодня выходной? Или он использует рабочее время для своего волеизъявления?

  • jjj-tl

    jjj-tl
    3 дня назад

    Этот Пу и в жэ поцелует. Тема прет, город строится.

  • us.2001

    us.2001
    3 дня назад

    а где баба мэра ? что боится показать свою семью )))))

  • Beerman

    Beerman
    2 дня назад

    Мэр! Где горячая вода??? Гидравлические испытание до 17.09, а я пишу 18.09.

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