Мэр Благовещенска принял участие в выборах

Фото: пресс-служба администрации г. Благовещенска

— Право делать выбор нам дано Конституцией РФ, очень важно этим правом воспользоваться. Я всегда считал, что ответственный гражданин нашей страны обязан участвовать в голосовании. Выборы – это возможность дальнейшего развития и улучшения качества нашей жизни, – отметил Олег Имамеев.

Жители Благовещенска, придя на участки, получат по 4 или 5 бюллетеней. Избиратели смогут проголосовать за партию и за кандидата в депутаты по выборам в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Амурской области. Горожане, проживающие на территории 29 избирательного округа, должны также проголосовать за кандидата в депутаты Благовещенской городской думы, сообщает пресс-служба мэрии.