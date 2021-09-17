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17 сентября 2021, 10:37 18

Василий Орлов проголосовал на выборах

На участок губернатор пришел вместе с супругой

Василий Орлов проголосовал на выборах
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в голосовании на выборах. Вместе с супругой глава Приамурья проголосовал на избирательном участке № 313 в благовещенской школе № 5.

«Друзья, сегодня началось голосование за новый состав Государственной Думы и Законодательного Собрания. Я тоже пришёл на свой участок и проголосовал, заодно посмотрел, как соблюдаются санитарные нормы. Комиссии учли опыт прошлогоднего голосования. На входе всем избирателям измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты», – написал Орлов на своей страничке в Instagram.

Все 750 избирательных участков в регионе открылись сегодня, 17 сентября, с 08:00. В области проходит 69 избирательных кампаний, амурчане выбирают депутата Госдумы и депутатов заксобрания. Во многих районах и городах проходят и выборы местного значения.

Просмотров всего: 1498

#выборы #губернатор

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Эти тоже в пятницу не работают?

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Такие вообще работают?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    интересно за кого он проголосовал?

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    За простых работяг наверное?

  • Tуман

    Tуман
    3 дня назад

    Вася и Аня проголосовали за ЕР

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    3 дня назад

    "интересно за кого он проголосовал?"

    за команду ПРОФФЕСИОНАЛОВ, которые ведут Амурскую область в светлое будущее..... ну или хотя бы Горького достроят до декабря 2021 года.

  • Медвепут

    Медвепут
    3 дня назад

    За партию Кротов имени Перекопов?

  • Nifashev

    Nifashev
    3 дня назад

    Участки свои ещё с ночи подмёл, отдохнул, побрился... Пойду-ка, и я проголосую! Чтобы потом время не занимать. Только, это моё голосование, конечно же, не станет новостным событием на весь интернет.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Кто порвал халат члену избирательной комиссии

  • inoy

    inoy
    3 дня назад

    Что там?? какой процент на 12-00 у ЕР??? 72? или 78?)))))))

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    За три дня набросают и за живых и за мёртвых...

  • inoy

    inoy
    3 дня назад

    только 19-го надо ходить)))

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    3 дня назад

    "Что там?? какой процент на 12-00 у ЕР??? 72? или 78?)))))))"

    - 146% по классику

  • Здравый смысл

    Здравый смысл
    3 дня назад

    Почему так плохо организованы выборы? Ни приглашений не было. ни адреса участка, где пройдет голосование. На старом участке даже таблички нет, что это вообще участок для голосования

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    "Почему так плохо организованы выборы?"

    Чем меньше народу придёт, тем выше процент у партии власти.

    Ибо те, кто надо, знают, где надо голосить. )

  • Nifashev

    Nifashev
    3 дня назад

    ...Проголосовал. Подробности: вместо моей маски, выдали свежую и полиэтиленовую разовую перчатку. Бюллетени заполнил (как посчитал необходимым) и ввёл в КОИБ. Всё вежливо, очень корректно. ...А буфета со свежей горячей выпечкой и холодным пивом под давлением из крана из настоящих дубовых бочек - не было! Большой, считаю, минус по сравнению с выборами В СССР (я про выпечку и свежайшее бочковое пиво).

  • DrDok

    DrDok
    3 дня назад

    +++++ тоже жалею что пиваса нет даже идти не хочется, но все равно 19 пойду и прокачу вЕдро

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    3 дня назад

    Специально ради местной звезды славика схожу проголосую.

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