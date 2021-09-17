Василий Орлов проголосовал на выборах

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в голосовании на выборах. Вместе с супругой глава Приамурья проголосовал на избирательном участке № 313 в благовещенской школе № 5.

«Друзья, сегодня началось голосование за новый состав Государственной Думы и Законодательного Собрания. Я тоже пришёл на свой участок и проголосовал, заодно посмотрел, как соблюдаются санитарные нормы. Комиссии учли опыт прошлогоднего голосования. На входе всем избирателям измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты», – написал Орлов на своей страничке в Instagram.

Все 750 избирательных участков в регионе открылись сегодня, 17 сентября, с 08:00. В области проходит 69 избирательных кампаний, амурчане выбирают депутата Госдумы и депутатов заксобрания. Во многих районах и городах проходят и выборы местного значения.