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17 сентября 2021, 10:20 0

Режиссёр Андрей Звягинцев находится в коме в немецкой клинике

У Звягинцева диагностировано более 90 процентов поражения лёгких

Режиссёр Андрей Звягинцев находится в коме в немецкой клинике
Фото: kino-teatr.ru

На днях стало известно об экстренной госпитализации Андрея Звягинцева. 57-летний режиссёр лечится в Германии, у него диагностировано свыше 90 % поражения лёгких. Сейчас он находится в искусственной коме в крайне тяжёлом состоянии, пишет «СтарХит».

Андрей Звягинцев проходит лечение в Германии. По информации СМИ, режиссёр находится в очень тяжёлом состоянии. Врачи подключали его к аппарату ЭКМО, а также ввели в искусственную кому. Говорят, что медики готовятся прервать его медикаментозный сон и перейти к стадии реабилитации.

Звягинцев заразился коронавирусом ещё летом, после чего целый месяц провёл в больнице. Тем не менее полностью восстановиться режиссёру не удалось, он был госпитализирован второй раз. Сейчас у него 92 % поражения лёгких.

Бывшая жена Андрея Звягинцева Инна Мишукова рассказала «Вечерней Москве», что в состоянии его здоровья наблюдается положительная динамика. По её словам, об этом ей сообщили близкие друзья режиссёра.

Многие опасаются, что подключение к аппарату ЭКМО может стать приговором. Во время болезни певицы МакSим журналист Антон Красовский резко заявил о том, что выживаемость после аппарата ЭКМО составляет всего около 2 %.

Однако артистке удалось восстановить здоровье. В августе её выписали из больницы, сейчас она проходит реабилитацию дома.

Поклонники Звягинцева надеются на скорое выздоровление режиссёра, который в последнее время работал над новым фильмом.

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#COVID 19 #здоровье #культура

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