Режиссёр Андрей Звягинцев находится в коме в немецкой клинике

Андрей Звягинцев проходит лечение в Германии. По информации СМИ, режиссёр находится в очень тяжёлом состоянии. Врачи подключали его к аппарату ЭКМО, а также ввели в искусственную кому. Говорят, что медики готовятся прервать его медикаментозный сон и перейти к стадии реабилитации.

Звягинцев заразился коронавирусом ещё летом, после чего целый месяц провёл в больнице. Тем не менее полностью восстановиться режиссёру не удалось, он был госпитализирован второй раз. Сейчас у него 92 % поражения лёгких.

Бывшая жена Андрея Звягинцева Инна Мишукова рассказала «Вечерней Москве», что в состоянии его здоровья наблюдается положительная динамика. По её словам, об этом ей сообщили близкие друзья режиссёра.

Многие опасаются, что подключение к аппарату ЭКМО может стать приговором. Во время болезни певицы МакSим журналист Антон Красовский резко заявил о том, что выживаемость после аппарата ЭКМО составляет всего около 2 %.

Однако артистке удалось восстановить здоровье. В августе её выписали из больницы, сейчас она проходит реабилитацию дома.

Поклонники Звягинцева надеются на скорое выздоровление режиссёра, который в последнее время работал над новым фильмом.