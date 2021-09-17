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17 сентября 2021, 10:20 6

В Белогорском гарнизоне освятили храм святого великомученика Иоанна Воина

Освящение провёл архиепископ Лукиан

В Белогорском гарнизоне освятили храм святого великомученика Иоанна Воина
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Белогорском военном гарнизоне состоялось торжественное освящение храма святого великомученика Иоанна Воина, возведенного на территории городка соединения материально-технического обеспечения.

Мероприятие проходило в присутствии командования и военнослужащих соединения. Архиепископ торжественно передал настоятелю храма мощи святого великомученика Иоанна Воина, которые будут постоянно храниться здесь в специальном ковчеге.

Храм был возведен в 2020 году на территории военного городка по решению заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

На торжественной церемонии освящения храма присутствовали более 300 военнослужащих, а также представители администрации Амурской области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#Белогорск #армия #религия

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    "Освящение провёл архиепископ Лукиан"

    Ой, не к добру это... )))

  • jjj-tl

    jjj-tl
    3 дня назад

    Сказки древних евреев живее всех живых.

  • jjj-tl

    jjj-tl
    3 дня назад

    Не эту ересь нужно в головы солдафонам пихать, а научный атеизм.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    По сколько военнослужащие добровольно сдали на храм?

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    Клоуны... Кстати в армии, как, впрочем, и везде ДОБРОВОЛЬНО не бывает...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 дня назад

    А мусульмане, буддисты и разные другие.. где помолиться могут...поэтому армия,-как и государство должна быть отделена от церкви....(ст 14 Конституции)...

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