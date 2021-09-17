В Белогорском гарнизоне освятили храм святого великомученика Иоанна Воина

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Белогорском военном гарнизоне состоялось торжественное освящение храма святого великомученика Иоанна Воина, возведенного на территории городка соединения материально-технического обеспечения.

Мероприятие проходило в присутствии командования и военнослужащих соединения. Архиепископ торжественно передал настоятелю храма мощи святого великомученика Иоанна Воина, которые будут постоянно храниться здесь в специальном ковчеге.

Храм был возведен в 2020 году на территории военного городка по решению заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

На торжественной церемонии освящения храма присутствовали более 300 военнослужащих, а также представители администрации Амурской области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.