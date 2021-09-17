В Амурской области стартовало голосование на выборах

В 08:00 в пятницу, 17 сентября, в Амурской области стартовали выборы депутатов в Законодательное собрание Амурской области и Государственную думу РФ. Голосование пройдёт с 17 по 19 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий, сообщают РИА Новости.

Помимо голосования за депутатов Госдумы и заксобрания, в Амурской области также пройдут выборы в органы местного самоуправления. Например, в Белогорске избирателям предстоит определить новый состав Белогорского городского Совета народных депутатов. Всего на этой неделе в Амурской области финишируют 69 избирательных кампаний.

В области открыты 750 избирательных участков, в том числе 17 временных: в аэропорту, СИЗО, больницах, вахтовых посёлках.

265 амурских избирательных участков оснащены камерами видеонаблюдения, осуществляющими онлайн-трансляцию. Посмотреть кадры сможет любой участник избирательного процесса. На остальных избирательных участках будет вестись видеофиксация.

На протяжении трёх дней голосования на своих рабочих местах будут находиться 5 717 членов участковых и территориальных комиссий. На самых оживлённых участках помогать специалистам будут комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Информацию о выборах, своём избирательном участке, кандидатах и их программах можно узнать на официальном сайте избирательной комиссии Амурской области.