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17 сентября 2021, 10:07 36

В Амурской области стартовало голосование на выборах

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября

В Амурской области стартовало голосование на выборах
Фото: РИА Новости

В 08:00 в пятницу, 17 сентября, в Амурской области стартовали выборы депутатов в Законодательное собрание Амурской области и Государственную думу РФ. Голосование пройдёт с 17 по 19 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий, сообщают РИА Новости.

Помимо голосования за депутатов Госдумы и заксобрания, в Амурской области также пройдут выборы в органы местного самоуправления. Например, в Белогорске избирателям предстоит определить новый состав Белогорского городского Совета народных депутатов. Всего на этой неделе в Амурской области финишируют 69 избирательных кампаний.

В области открыты 750 избирательных участков, в том числе 17 временных: в аэропорту, СИЗО, больницах, вахтовых посёлках.

265 амурских избирательных участков оснащены камерами видеонаблюдения, осуществляющими онлайн-трансляцию. Посмотреть кадры сможет любой участник избирательного процесса. На остальных избирательных участках будет вестись видеофиксация.

На протяжении трёх дней голосования на своих рабочих местах будут находиться 5 717 членов участковых и территориальных комиссий. На самых оживлённых участках помогать специалистам будут комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Информацию о выборах, своём избирательном участке, кандидатах и их программах можно узнать на официальном сайте избирательной комиссии Амурской области.

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#выборы #заксобрание

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Власть 1

На выборах в Заксобрание Приамурья минимальный барьер преодолевают семь партий
Власть 13

В Амурской области подсчитали 95 процентов голосов
Общество 14

Явка на избирательных участках Амурской области достигла почти 40 процентов
Общество 4

Амурский избирком определит результаты трёхдневного голосования к 23 сентября
Комментарии
Показать все (36)
  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 дня назад

    В нашей области ymHое голосование предлагает проголосовать за ряженного афериста из лдпр. Который раз уже обманул своих избирателей. Перевез семью в Москву, и отключил телефон.Никакой работы в своем округе.Полное игнорирование своих обязанностей и обещаний в Госдуме. Плохой анализ обстановки ФБК. А ведь дьявол всегда кроется в деталях.А почему не т.н коммунисты? Абсолютный тюфяк Рома. И горластая тетя. От них хотя бы вреда меньше. И они не врут своим избирателям. Навальнятам жирный минус.В Амурской области вы борьбу с едросней провалили.У "Славы полтора процента" Появился шанс.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Кто сегодня проголосит за едро, тому дополнительный выходной! )))

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    "Навальнятам жирный минус.В Амурской области вы борьбу с едросней провалили.У "Славы полтора процента" Появился шанс" - ну так, не давайте "Славе" шанс - следуйте инструкции, ибо от "тюфяков" и "горластых" будет абсолютно тот же эффект. Делов-то)))))

  • Paster

    Paster
    3 дня назад

    У нас за кого не голосуй, толку ни от кого не будет, регион такой, так какая разница за кого голосовать? Главное что бы не ПЖиВ.

  • Paster

    Paster
    3 дня назад

    Я бы за Труша голоснул, но он слился куда-то.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    3 дня назад

    Голосуй за Кузьмина. Тот же Труш, но не такой кислотный.

  • Басё

    Басё
    3 дня назад

    Голосуй, не голосуй, всё равно получишь

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    Это точно... Когда-то Коротков на коммунистах въехал в губернаторы, а через год вступил в ЕР, тот ещё был фрукт... Никому нет веры...

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 дня назад

    А кто у нас вообще кандидаты? Кроме Славы 1.5% никто рекламу и не размещал...Или не давали размещать?

  • хаййп

    хаййп
    3 дня назад

    Есть там кто реально будет делать что нибудь для улучшения жизни амурчан..?

  • хаййп

    хаййп
    3 дня назад

    в этот раз никто не приносил свои програмки..раньше едросы по три раза приносили..а сейчас и от них тишина..

  • хаййп

    хаййп
    3 дня назад

    И так нарисуют нужные проценты..?)))

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    Естественно

  • Undertaker

    Undertaker
    3 дня назад

    По всей стране

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    хаййп 1 час назад: "в этот раз никто не приносил свои програмки..раньше едросы по три раза приносили..а сейчас и от них тишина.." - элементарно: сушат явку.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    3 дня назад

    На 1-х этажах домов висят тряпочные баннеры партии новые люди

  • Paster

    Paster
    3 дня назад

    "Это точно... Когда-то Коротков на коммунистах въехал в губернаторы, а через год вступил в ЕР, тот ещё был фрукт... Никому нет веры..."

    Коротков ещё был вполне себе.

  • Авантыч

    Авантыч
    3 дня назад

    Myxira

    Боже, что за бред... У моих родителей в доме живет куча пенсионеров, к ним домой пришли. Сушат явку...

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    Авантыч, "сушить явку" - привлекать лояльных, но отвращать протестных, если в двух словах. Изучите тему)))

  • Авантыч

    Авантыч
    3 дня назад

    Myxira

    Каких протестных? У них это на лбу написано?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    умное голосование сработает

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Дача. Солнце Свежий воздух. Небо голубое,в облаках летит самолёт. Возможно "Боинг". Выключайте телевизор с интернетами. Возьмите коньяку грамм пятьсот, направляйтесь в сторону природы. Как цитировал председатель колхоза Голубев Жан-Жака Руссо в романе-анекдоте про солдата Ивана Чонкина "Нужно вставать на четвереньки и идти назад к природе".

  • vertex

    vertex
    2 дня назад

    "Умный электронный вброс едра?"

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 дня назад

    Не упоминайте педегастов всуе

  • DrDimon

    DrDimon
    2 дня назад

    "Есть там кто реально будет делать что нибудь для улучшения жизни амурчан..?"

    Вы что, всерьез считаете, что туда идут, чтобы вашу жизнь улучшать? :)))

    Тогда мы идем к вам. (с)

  • хаййп

    хаййп
    2 дня назад

    едросы делают всё чтоб амурчанам жилось хуже..и хуже..поэтому они дружно голосуют за максимально высокие налоги на транспорт и недвижимость для амурчан..но должны же быть те кто хочет сделать жизнь амурчан лучше..?

  • хаййп

    хаййп
    2 дня назад

    в других же регионах нашей страны есть такие люди..которые голосовали за минимальные налоги..для жителей своих регионах..

  • Nifashev

    Nifashev
    2 дня назад

    - Спокойствие! Только спокойствие! (Карлсон, который живёт на крыше над избирательным участком).

    ...Всё идёт по графику, согласно плану. Как шло до сих пор. Как будет идти дальше. Нет повода пить коньяк или валерьянку.

  • Nifashev

    Nifashev
    2 дня назад

    Спокойно следует относиться к реалиям жизни. Диалектика, да... Единство и борьба противоположностей. В частности, между тем, что обещается и тем, что делается. Кому-то, очень хочется в Москву на министерскую зарплату и не дворником. А кто-то своими спинами мостит этот славный путь.

    Реалии жизни, да...

  • DrDimon

    DrDimon
    2 дня назад

    "едросы делают всё чтоб амурчанам жилось хуже..и хуже..поэтому они дружно голосуют за максимально высокие налоги на транспорт и недвижимость для амурчан.."

    Ага. Т.е. стоит их заменить, как немедленно наступит благоденствие. Новоизбранные депутаты от не-едро, едва опохмелившись от заздравной пьянки, срочно ринутся делать вас счастливыми.

    Валяйте, действуйте. :)))

    Вроде взрослые люди...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 дня назад

    очень много на голосовании молодёжи

  • Myxira

    Myxira
    2 дня назад

    Авантыч 15 часов назад: "Каких протестных? У них это на лбу написано?" - это у "Карлсонов"(см. выше) написано, что они придут обязательно. И даже выбор в большинстве случаев предсказуем. Выбор остальных - загадка, которую проще и безопаснее не решать.

  • Nifashev

    Nifashev
    2 дня назад

    Спокойствие, только спокойствие! ...Я всегда говорил, что в Москве должно быть как можно больше бывш. амурчан. Тенденция, однако!

  • Nifashev

    Nifashev
    2 дня назад

    Одни хотят во времена Шекспира –

    Там всё решали шпага и рапира.

    Другим подай эпоху Гулливера –

    Где в лилипутов процветала вера.

    Мечта у третьих – музыка Сен-Санса,

    Придворный бал эпохи Ренессанса…

    …В Москву - с Амура? Способ есть, проверен:

    Вы в депутатство приоткройте двери!

  • Б-29

    Б-29
    2 дня назад

    «Я всегда ходила на все выборы, потому что знала наверняка: тот, кто не ходит голосовать, не имеет права жаловаться на жизнь» 

    Арета Франклин, американская певица 

    «Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники» 

    Джордж Оруэлл, писатель

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 дня назад

    Кстати на одном из участков (рядом с ним)предлагали проголосовать.....за....собрали несколько маргинальных личностей ...

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