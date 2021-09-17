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17 сентября 2021, 09:45 2

На Дальнем Востоке планируется создать строительный кластер

Мощности по производству стройматериалов нужны, чтобы создать рабочие места и удешевить строительство

На Дальнем Востоке планируется создать строительный кластер
Фото: pixabay.com

На Столыпин-форуме, проходившем в Москве 9-10 сентября, управляющий партнер строительной компании DAdevelopment Денис Грось высказался о том, что создание предприятий по производству стройматериалов в Хабаровском крае решит не только проблемы недостаточного объема и высокой стоимости строительных материалов, но и может устранить нехватку кадров.

Перед этим на заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин отметил нехватку стройматериалов на Дальнем Востоке, которые «приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров». Он поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов на месте.

— В начале года родилась идея по созданию дальневосточного кластера производителей строительных материалов, который сразу снимает два ограничения. Это ограничение, которое связано с объемом производимых стройматериалов, и второе – это ограничение, связанное с персоналом. И мы очень рассчитываем, что поручение, которое президент дал на Восточном экономическом форуме о создании этого дальневосточного кластера производителей стройматериалов, даст эффект, – сказал Денис Грось.

Эксперт отметил рост цен на жилье в связи с реализацией программы «Дальневосточная ипотека». Вслед за ростом спроса на квадратные метры вырос и спрос на стройматериалы, причем, по словам Грося, экстремально.

В состав объединения должны войти не только промышленные предприятия, но и высшие, а также средне-специальные учебные заведения, в которых будет вестись подготовка кадров для предприятий кластера, сообщает ТАСС.

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#Дальний Восток #строительство #экономика

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    фантазии Ферятникова

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 дня назад

    Попросят "по брацки" Мордашова ,Лисина,Абрамовича и прочую шушеру скинуть цены на арматуру и металлоконструкции? Или начнут добывать в Хабаровске железную руду и сами все делать?

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