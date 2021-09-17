На Дальнем Востоке планируется создать строительный кластер

На Столыпин-форуме, проходившем в Москве 9-10 сентября, управляющий партнер строительной компании DAdevelopment Денис Грось высказался о том, что создание предприятий по производству стройматериалов в Хабаровском крае решит не только проблемы недостаточного объема и высокой стоимости строительных материалов, но и может устранить нехватку кадров.

Перед этим на заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин отметил нехватку стройматериалов на Дальнем Востоке, которые «приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров». Он поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов на месте.

— В начале года родилась идея по созданию дальневосточного кластера производителей строительных материалов, который сразу снимает два ограничения. Это ограничение, которое связано с объемом производимых стройматериалов, и второе – это ограничение, связанное с персоналом. И мы очень рассчитываем, что поручение, которое президент дал на Восточном экономическом форуме о создании этого дальневосточного кластера производителей стройматериалов, даст эффект, – сказал Денис Грось.

Эксперт отметил рост цен на жилье в связи с реализацией программы «Дальневосточная ипотека». Вслед за ростом спроса на квадратные метры вырос и спрос на стройматериалы, причем, по словам Грося, экстремально.

В состав объединения должны войти не только промышленные предприятия, но и высшие, а также средне-специальные учебные заведения, в которых будет вестись подготовка кадров для предприятий кластера, сообщает ТАСС.