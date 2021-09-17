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17 сентября 2021, 09:23 5

Жителям Благовещенска, пострадавшим от паводка, в течение недели будут выдавать овощи

Для этого закупили 15 тонн овощей

Жителям Благовещенска, пострадавшим от паводка, в течение недели будут выдавать овощи
Фото: pixabay.com

С 17 по 24 сентября в Благовещенске будут выдавать овощи горожанам, чьи участки пострадали от летнего паводка. Для благовещенцев закупили 15 тонн овощей, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что овощные наборы будут выдавать по спискам. Жителей, признанных пострадавшими, обзвонят и пригласят. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность на всех заявленных пострадавших.

Овощи можно получить на базе ГСТК по адресу: улица Театральная, 276/1. В будние дни – с 09:00 до 17:00, в субботу – с 09:00 до 14:00. Овощной набор рассчитан на каждого члена семьи. В него входит 50 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты и по 10 килограммов свёклы и моркови.

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#большая вода #мэрия

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    3 дня назад

    Неплохо.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    у чёрта на Куличках

  • дед

    дед
    3 дня назад

    не написали только - кто имеет право на получение этой "помощи"....

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Дед, написали:

    "Уточняется, что овощные наборы будут выдавать по спискам. Жителей, признанными пострадавшими, обзвонят и пригласят."

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    3 дня назад

    Кого затопило по прописке с чего и складывались списки. Если был затоплен голимый огород то не открывай на овощи рот.

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