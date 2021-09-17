Жителям Благовещенска, пострадавшим от паводка, в течение недели будут выдавать овощи

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С 17 по 24 сентября в Благовещенске будут выдавать овощи горожанам, чьи участки пострадали от летнего паводка. Для благовещенцев закупили 15 тонн овощей, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что овощные наборы будут выдавать по спискам. Жителей, признанных пострадавшими, обзвонят и пригласят. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность на всех заявленных пострадавших.

Овощи можно получить на базе ГСТК по адресу: улица Театральная, 276/1. В будние дни – с 09:00 до 17:00, в субботу – с 09:00 до 14:00. Овощной набор рассчитан на каждого члена семьи. В него входит 50 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты и по 10 килограммов свёклы и моркови.