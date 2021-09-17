В Амурской области и трёх других регионах Дальнего Востока стали тратить больше электроэнергии

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Дальневосточная энергетическая компания, входящая в группу «РусГидро», по итогам 8 месяцев 2021 года отмечает рекордный за 15-летнюю историю компании рост энергопотребления в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.

С начала 2021 года на обеспечение жилых домов и организаций четырех дальневосточных регионов потребовалось на 591 миллионов киловатт-часов больше электроэнергии в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

— Тот факт, что потребности в ресурсе растут, примерно пропорционально как по населению, так и по малому бизнесу, говорит не только о развитии человеческого капитала, но и об экономической привлекательности региона для предпринимательства, – приводятся слова исполнительного директора ПАО «ДЭК» Александра Юрова в сообщении, опубликованном на сайте агентства «Интерфакс».