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17 сентября 2021, 09:11 2

В Амурской области и трёх других регионах Дальнего Востока стали тратить больше электроэнергии

Дальневосточная энергетическая компания отмечает рекордный рост потребления энергии

В Амурской области и трёх других регионах Дальнего Востока стали тратить больше электроэнергии
Фото: Амур.инфо

Дальневосточная энергетическая компания, входящая в группу «РусГидро», по итогам 8 месяцев 2021 года отмечает рекордный за 15-летнюю историю компании рост энергопотребления в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.

С начала 2021 года на обеспечение жилых домов и организаций четырех дальневосточных регионов потребовалось на 591 миллионов киловатт-часов больше электроэнергии в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

— Тот факт, что потребности в ресурсе растут, примерно пропорционально как по населению, так и по малому бизнесу, говорит не только о развитии человеческого капитала, но и об экономической привлекательности региона для предпринимательства, – приводятся слова исполнительного директора ПАО «ДЭК» Александра Юрова в сообщении, опубликованном на сайте агентства «Интерфакс».

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#Дальний Восток #энергетика

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    3 дня назад

    угу-тихой сапой ввели квоты и повышенные расценки

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    И с чего бы это возросло потребление??? Расценки постоянно повышают, а тут ещё и про отопление пишут, что перерасход топлива... Ждём-с повышения цен на ЖКХ... И когда же вы, товарисчи, нажрётесь???

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