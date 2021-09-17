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17 сентября 2021, 08:34 0

Благовещенка задолжала своим детям более полутора миллионов рублей

Женщина не платила алименты с 2013 года

Благовещенка задолжала своим детям более полутора миллионов рублей
Фото: pixabay.com

В областной столице состоялся суд над женщиной, которая многие годы без уважительной причины не платила алименты на содержание своих троих детей, сообщает Благовещенский городской суд.

Так, в ноябре 2013 года благовещенку обязали выплачивать алименты в размере половины доли величины прожиточного минимума вплоть до наступления совершеннолетия детей. Однако женщина никаких выплат не делала. В 2020 году на неё составили административный протокол, после чего назначили 100 часов обязательных работ, что также в итоге не повлияло на родителя. Общая задолженность по алиментам составила более полутора миллионов рублей.

Судья признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на три месяца условно с испытательным сроком год.

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#происшествия #суды

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