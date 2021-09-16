"На севере Амурской области закупят новые автобус и машины скорой помощи"

В Амурской области закупят новые автомобили скорой помощи и школьные автобусы на средства, выделенные из федерального бюджета. Около 20 авто направят на север области. Уже 39 школьных автобусов пришли в Приамурье, а также область ожидает 22 машины скорой помощи.

— В последние годы мы стали получать автобусы для северных территорий, что очень актуально для нашего региона. В таких автомобилях предусмотрено тройное остекление, термоизоляция кузова, дополнительные печи. Уверена, в них ребятам будет комфортно и тепло даже в самые лютые холода, – сказала министр образования Светлана Яковлева.

Новые автобусы распределили по регионам на заседании общественного совета при министерстве образования и науки Амурской области. В первую очередь транспортом решили оснастить северные города и районы, а также пострадавшие от паводка муниципалитеты. Наибольшее количество автомобилей – шесть машин – достанется Серышевскому району, по четыре – Архаринскому и Свободненскому районам, три – Константиновскому району. По два автомобиля распределено Завитинскому и Селемджинскому районам, по одному – Белогорску, Райчихинску, Шимановскому, Мазановскому, Зейскому, Ивановскому и Благовещенскому районам.

Впервые федеральные школьные автобусы будут направлены в амурские интернаты: туда отдали 11 машин. По два 24-местных автобуса получат Амурский кадетский корпус, школы-интернаты в Белогорске, Свободном и Новобурейском, по одному – коррекционные школы №№ 7 и 8 в Благовещенске и спецшкола поселка Юхта.