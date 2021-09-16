Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
16 сентября 2021, 18:34 7

Что думают благовещенцы о спектаклях «Амурской осени»?

Первые отзывы амурской публики на постановки, показанные в рамках фестиваля

Что думают благовещенцы о спектаклях «Амурской осени»?
Фото: ОКЦ

В Благовещенске близится к финалу фестиваль кино и театра «Амурская осень». Каждый вечер, начиная с воскресенья, на ведущих площадках города проходят концерты, спектакли, кинопоказы, творческие встречи. Три «звёздных» спектакля уже прошли на сцене ОКЦ – «Счастье у каждого своё» (16+), «СуперStars» (16+) и «Любовь и прочее враньё» (16+). Впереди еще несколько работ. Какие эмоции и впечатления от увиденного остались у благовещенских зрителей?

Спектакль «СуперStars» (16+) в понедельник открывал череду ожидаемых зрителем постановок. Главную роль исполнила Олеся Железняк. В целом публика восторженно оценила пьесу, но некоторые зрители отметили упор на плоские шутки и даже пошлость.

«Это было шедеврально. Остроумно, гениальная игра всех артистов, но Железняк – супер-профессионал, перевоплощения крутые»;

«Спектакль – огнище! Смотрится на одном дыхании. Отличная игра актёров»;

«Спектакль просто феерический! Смеялась от начала до конца! Актеры блестящие! Олеся Железняк покорила своей фантастической игрой, бешеной органикой, миллионом перевоплощений и приспособлений»;

«У меня смешанные чувства остались. Вроде как и смешно, но грубые фразы и пошлые шутки...»;

«Как материться и грубить – мы вроде и сами знаем, хотелось бы более интеллигентных фраз, у меня тоже двойственное впечатление».

Следующим спектаклем стала пьеса «Любовь и прочее враньё» (16+) с Юлией Меньшовой в главной роли, где в большинстве своём зрители сошлись в оценках.

«Можно долго и много писать, противоречия во всем»;

«Спасибо за игру актерам. Очень понравился спектакль»;

«Актёрам спасибо за игру! Юлия Меньшова замечательная!»;

«Всё отлично, не думала, что Юлия так сможет сыграть, лично у меня были и слёзы, и смех. Отлично, молодцы все»;

«Жизненно очень, заставляет задуматься, после таких постановок происходит переоценка ценностей».

Третьим спектаклем стала постановка «Счастье у каждого своё» (16+) с Николаем Добрыниным в главной роли. Кажется, эта работа, показанная накануне на сцене ОКЦ, оставила довольными абсолютно всех зрителей.

«Спектакль – супер, очень понравилось»;

«Спектакль превзошёл все ожидания. Браво актерам»;

«Были на спектакле, аплодировали стоя! Браво актёрам! Великолепная игра!»

«Была на спектакле. Билет выиграла. Постановка понравилась, играли замечательно и сюжет жизненный, своего рода "Санта-Барбара"».

Сегодня на сцене ОКЦ амурского зрителя ждет встреча с Фаиной Георгиевной Раневской в исполнении актрисы Светланы Коркошко. Спектакль, посвященный легендарной актрисе, получил название «Фаина. Птица, парящая в клетке» (16+) и посвящен 125-летию со дня рождения любимицы публики.

Просмотров всего: 1909

#Фестиваль «Амурская осень» #концерты #культура #отдых

распечатать


Общество

Книжный фестиваль «Берег» опубликовал полную программу мероприятий в Благовещенске

Культура 8

Закрытие «Амурской осени»: кто получил заветные статуэтки
Культура 4

Немного тайги и ужаса на «Амурской осени»
Культура

Сегодня в Благовещенске завершится фестиваль «Амурская осень»
Комментарии
Показать все (7)
  • Nifashev

    Nifashev
    3 дня назад

    Видимо, не помешала бы аналитика ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО театрального искусствоведа? Или "просто" театрального деятеля: актёра, режиссёра. Серьёзный такой, обстоятельный материал, и отнюдь не любительский, дилетантский...

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    3 дня назад

    Искусство - массам. Искусствовед сегодня может быть и дворником.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    FыR-FыR

    Искусство - массам. Искусствовед сегодня может быть и дворником.

    Вот только дворник не всегда может быть искусствоведом. ;)

    Г-на Нифашева больше меркантильные интересы волнуют. )))

  • Nifashev

    Nifashev
    3 дня назад

    Юность моя прошла в Ленинграде. И, будучи старшеклассником, решил постичь азы театрального искусства (а театров в Ленинграде навалом). Приобрёл учебное пособие "Мастерство актёра и режиссёра" (автор - Захава). Наверное и в интернете есть? Очень внимательно проштудировал - с подчёркиваниями карандашом. Что-то через эту книгу для себя открыл. И всем советую поступить так же. И понимаю сейчас, что дилетантские, восторженные отклики на заезжих "центровых" - московских "звёзд" - носят отнюдь не искусствоведческий характер. Так, провинциальная реакция на "центровых"... А - "наши" актёры и режиссёры хуже? О них отзовитесь!

  • Nifashev

    Nifashev
    3 дня назад

    ...Желаю ОБОСНОВАННЫХ оценок! Хочу ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО разбора! Ну, интересно мне будет это. Юность вспомню...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    "А - "наши" актёры и режиссёры хуже?"

    В настоящее время судить не возьмусь. Каюсь, давно не был в профессиональном театре. Зато смотрел постановки самостоятельных коллективов. Судя по тому, что дамы плакали, а мужчины смущались, игра актёров их зацепила!

    Ранее, я чаще посещал театр и наш, благовещенский, был одним из лучших на ДВ!

  • Nifashev

    Nifashev
    3 дня назад

    Считаю, осторожнее бы со СРАВНИТЕЛЬНЫМИ оценками: почему "лучше-хуже"? Очень компетентные специалисты должны такое решать. Самих уровней сравнительной оценки немало... Словом, жду (если дождусь!) ГЛУБОКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗБОР театральных работ "Амурской осени"!

Показать все (7)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь