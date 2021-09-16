Что думают благовещенцы о спектаклях «Амурской осени»?
Первые отзывы амурской публики на постановки, показанные в рамках фестиваля
В Благовещенске близится к финалу фестиваль кино и театра «Амурская осень». Каждый вечер, начиная с воскресенья, на ведущих площадках города проходят концерты, спектакли, кинопоказы, творческие встречи. Три «звёздных» спектакля уже прошли на сцене ОКЦ – «Счастье у каждого своё» (16+), «СуперStars» (16+) и «Любовь и прочее враньё» (16+). Впереди еще несколько работ. Какие эмоции и впечатления от увиденного остались у благовещенских зрителей?
Спектакль «СуперStars» (16+) в понедельник открывал череду ожидаемых зрителем постановок. Главную роль исполнила Олеся Железняк. В целом публика восторженно оценила пьесу, но некоторые зрители отметили упор на плоские шутки и даже пошлость.
«Это было шедеврально. Остроумно, гениальная игра всех артистов, но Железняк – супер-профессионал, перевоплощения крутые»;
«Спектакль – огнище! Смотрится на одном дыхании. Отличная игра актёров»;
«Спектакль просто феерический! Смеялась от начала до конца! Актеры блестящие! Олеся Железняк покорила своей фантастической игрой, бешеной органикой, миллионом перевоплощений и приспособлений»;
«У меня смешанные чувства остались. Вроде как и смешно, но грубые фразы и пошлые шутки...»;
«Как материться и грубить – мы вроде и сами знаем, хотелось бы более интеллигентных фраз, у меня тоже двойственное впечатление».
Следующим спектаклем стала пьеса «Любовь и прочее враньё» (16+) с Юлией Меньшовой в главной роли, где в большинстве своём зрители сошлись в оценках.
«Можно долго и много писать, противоречия во всем»;
«Спасибо за игру актерам. Очень понравился спектакль»;
«Актёрам спасибо за игру! Юлия Меньшова замечательная!»;
«Всё отлично, не думала, что Юлия так сможет сыграть, лично у меня были и слёзы, и смех. Отлично, молодцы все»;
«Жизненно очень, заставляет задуматься, после таких постановок происходит переоценка ценностей».
Третьим спектаклем стала постановка «Счастье у каждого своё» (16+) с Николаем Добрыниным в главной роли. Кажется, эта работа, показанная накануне на сцене ОКЦ, оставила довольными абсолютно всех зрителей.
«Спектакль – супер, очень понравилось»;
«Спектакль превзошёл все ожидания. Браво актерам»;
«Были на спектакле, аплодировали стоя! Браво актёрам! Великолепная игра!»
«Была на спектакле. Билет выиграла. Постановка понравилась, играли замечательно и сюжет жизненный, своего рода "Санта-Барбара"».
Сегодня на сцене ОКЦ амурского зрителя ждет встреча с Фаиной Георгиевной Раневской в исполнении актрисы Светланы Коркошко. Спектакль, посвященный легендарной актрисе, получил название «Фаина. Птица, парящая в клетке» (16+) и посвящен 125-летию со дня рождения любимицы публики.
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