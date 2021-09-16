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16 сентября 2021, 18:03 0

В Амурской области зафиксировано 116 новых случаев COVID-19

Почти треть пациентов – с пневмонией

В Амурской области зафиксировано 116 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные по коронавирусной инфекции. За последние сутки в регионе выявлено 116 новых зараженных коронавирусом.

— Темп прироста за последние сутки – 0,3 процента. У 85 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (73 %), у 31 – в виде пневмонии (27 %), – уточняют в ведомстве.

За то же время, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Приамурье скончались два пациента с коронавирусом, выздоровели – 89.

В общей сложности с момента начала пандемии в Амурской области выявлено 33 823 случая заболевания COVID-19. 27 605 из них закончились выздоровлением, 426 – смертью пациентов.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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