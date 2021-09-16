28 сентября стартует школьный этап Всероссийской олимпиады

С 28 сентября по 29 октября пройдет школьный этап Всероссийской олимпиады по математике, информатике, химии, биологии, астрономии и физике. Ребята выполнят задания на онлайн-платформе «Сириус.Курсы». Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева объявила о старте олимпиады. По её словам, в нём в этом году примут участие 5 миллионов детей. Это ученики более 90 % школ из 65 регионов России.

По поручению президента в прошлом году впервые школьный этап олимпиады в онлайн-формате на платформе «Сириуса» прошёл апробацию в семи регионах. Елена Шмелева отметила, что главная задача проекта – создание для всех школьников одинаково доступных знаний, обеспечение комфортной развивающей средой.

Также Елена Владимировна рассказала, что задания школьного этапа не требуют от учеников специальной подготовки. У каждого будет возможность попробовать себя, оценить предмет.

— Сейчас задания направлены на 1-2 шага в сторону от школьной программы для нестандартного видения или применения того или иного предметного знания, – объяснила она.

В Амурской области школьный этап Всероссийской олимпиады начал курировать филиал «Сириуса» – центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега».

— Этой осенью проходит апробация. С конца весны для формирования команд участников интеллектуальных соревнований и олимпиад различного уровня в центре впервые запущены интенсивные образовательные программы «Одарённые дети». Они разработаны для высокомотивированных учащихся 8-9 классов школ Свободненского района, городов Зеи, Белогорска, Благовещенска, Тынды и Свободного. С ребятами работают педагоги Самарского государственного университета, Дальневосточного федерального университета и Амурского государственного университета. Интенсивы продлятся до октября, затем их эффективность оценят специалисты центра, – отметил руководитель «Веги» Максим Семин.

По окончании программы все обучающиеся получат сертификаты центра, которые дадут возможность принять участие в образовательных программах «Сириуса».

Елена Шмелева отметила важность задачи развивать олимпиадное движение в стране. Такие интеллектуальные соревнования являются одним из основных инструментов для самореализации и развития талантов каждого ребёнка.