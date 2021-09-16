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16 сентября 2021, 16:26 0

67-летняя Лайма Вайкуле объяснила, почему так и не стала матерью

Лайма Вайкуле не переживает, что у неё нет детей

67-летняя Лайма Вайкуле объяснила, почему так и не стала матерью
Фото: Яндекс.Дзен

Певица Лайма Вайкуле живет одна вместе с любимыми собаками в Юрмале. В интервью Teleprogramma.pro она рассказала, почему в свои 67 лет так и не стала мамой.

Вайкуле рассказала, что некоторое время назад собиралась усыновить ребёнка, но всё было против этого. При этом певица могла сама иметь детей, но «были определённые нюансы».

Звезда признаётся, что вопроса «обязательно иметь детей» у неё никогда не стояло. По её словам, она знает очень мало артистов, у которых с детьми всё хорошо.

У Вайкуле нет переживаний из-за того, что она так и не стала мамой. Она отмечает, что у неё было мало времени даже на своих любимых собак.

Певица обожает своих питомцев и уверена, что у неё всегда будут животные. Артистке очень интересно общаться с собаками. Вайкуле считает, что отношение к животному является показателем человечности.

Звезда собирается построить в Латвии большой собачий парк на берегу моря. По закону жителям нельзя гулять на пляже с собаками. Тем не менее певица хочет добиться, чтобы в её парке это было разрешено.

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#дети #животные #шоу-бизнес

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