В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции

Фото: телеграм-канал «Раньше всех, ну почти»

Главное управление МВД Воронежской области сообщает о нападении на отдел полиции в городе Лиски. В 05:30 неизвестный проник на территорию районного отдела полиции и ранил сотрудника при исполнении. Неизвестному удалось скрыться на автомобиле.

Telegram-каналы Mash и Baza сообщают, что неизвестный мужчина был в военной форме и бронежилете, вооружен огнестрельным оружием, подъехал к зданию и открыл огонь. Через некоторое время проник внутрь и привел в действие взрывное устройство.

Канал также сообщает, что всем дежурным сотрудникам в отделах полиции по городу выдали бронежилеты и обязали выйти на дежурство с боевым оружием. Также, по информации Baza, в состояние повышенной готовности привели все отделы и посты полиции в ближайших областях.

Силовики принимают меры по его задержанию.