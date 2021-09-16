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16 сентября 2021, 16:12 7

В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции

Ранен сотрудник полиции

В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции
Фото: телеграм-канал «Раньше всех, ну почти»

Главное управление МВД Воронежской области сообщает о нападении на отдел полиции в городе Лиски. В 05:30 неизвестный проник на территорию районного отдела полиции и ранил сотрудника при исполнении. Неизвестному удалось скрыться на автомобиле.

Telegram-каналы Mash и Baza сообщают, что неизвестный мужчина был в военной форме и бронежилете, вооружен огнестрельным оружием, подъехал к зданию и открыл огонь. Через некоторое время проник внутрь и привел в действие взрывное устройство.

Канал также сообщает, что всем дежурным сотрудникам в отделах полиции по городу выдали бронежилеты и обязали выйти на дежурство с боевым оружием. Также, по информации Baza, в состояние повышенной готовности привели все отделы и посты полиции в ближайших областях.

Силовики принимают меры по его задержанию.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    4 дня назад

    украинский диверсант 1й00% - осень ведь

  • retrogr

    retrogr
    4 дня назад

    Газета.Ru

    @GazetaRu

    Мужчина, которого подозревают в нападении на отдел полиции в Лисках, после этого отправился в поселок Каменка и убил трех человек – женщину и двоих детей

  • retrogr

    retrogr
    4 дня назад

    16.09.2021, 09:24

    Фото: пресс-служба

    Напавший на отдел полиции под Воронежем устроил стрельбу в соседнем районе — источник



    В Каменском районе Воронежской области в селе Волчанское в доме на улице 70 лет Октября произошла стрельба. По неофициальной информации, в ее результате погиб один человек из семьи курдов, ребенок. Еще двое - женщина и второй ребенок - тяжело ранены. Источник “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах говорит, что стрельбу вел мужчина, устроивший нападение на отдел полиции в Лисках.

    Собеседник “Ъ-Черноземье” пояснил, что мужчина является уроженцем Каменского района Воронежской области. Он работал в частном охранном предприятии, которое обеспечивает безопасность объектов агрохолдинга «Эконива». У него, по предварительной информации, был бытовой конфликт с женщиной из Каменского района, в котором участвовали сотрудники лискинской полиции. «Чтобы отомстить полицейским, он сначала устроил нападение на отдел, а после расстрелял женщину и ее старшего сына, а младшего задушил», — сказал собеседник “Ъ -Черноземье”. Официального подтверждения информации пока нет.

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    4 дня назад

    Все понятно, резервист вернулся с учений Запад-2021, где отважно показывал свои навыки верховному главнокомандующему, а женщина из Каменского района за это время наставила ему рога с сотрудниками лискинской полиции. Банальный бытовой конфликт. Остается вопрос к изданию "Ь-Черноземье". Причем тут курды?

  • Алиса65

    Алиса65
    4 дня назад

    А пи чём здесь дети?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    Рэмбо 4. Последняя кровь.

  • retrogr

    retrogr
    3 дня назад

    Причем тут курды? семья курдов - вроде как переселились из киргизии

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