К 2024 в Амурской области объём производства молока увеличится на 25 тысяч тонн

В ходе рабочей поездки в Благовещенский, Ивановский и Тамбовский районы глава региона встретился с руководителями хозяйств, реализующих крупные инвестиционные проекты в области молочного животноводства.

В настоящее время в селе Косицино Тамбовского района компанией ООО «Амурский партизан» реализуется проект «Молочная ферма на 600 коров», проектная стоимость которого составляет 1,1 миллиарда рублей.

К строительству приступили в июне 2021 года. На данный момент уже постелены полы в здании коровника, наполовину готовы наружные сети теплоснабжения, прокладывается подъезд к объекту. Приобретено и доставлено стойловое оборудование коровника и доильно-молочного блока.

Надежда Степаненко, генеральный директор ООО «Амурский партизан», рассказала, что планируется обустроить телятник и коровник, родильное отделение, шесть траншей для заготовки кормов и три сенохранилища. Сегодня ферма производит 1,8 тысячи тонн молока в года, после реализации проекта объём увеличится до 5,2 тысячи тонн. Также Надежда Степаненко отметила, что уже из бюджета на реализацию проекта получили 40 миллионов рублей.

Губернатор поручил минсельхозу области проработать варианты поддержки аграриев в части приобретения кормов для скота и возможности дополнительного субсидирования процентной ставки по кредитам, привлеченным на строительство молочных ферм.

Также Василий Орлов побывал на площадке строительства коровника в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района, где представили проект по расширению уже существующей фермы ООО «Приамурье».

Здесь планируется построить коровник на 490 голов и родильное отделение на 110 голов. Уже проложены наружные инженерные сети коровника, выполнены фундаментные работы, залиты сваи, ростверки по периметру коровника, выполнена отсыпка, готовы бетонные проезды. В октябре текущего года для нового коровника поставят 200 голов нетелей. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на конец ноября текущего года. Отмечается, что расширение производства позволит увеличить ежегодное производство молока на 3,2 тысячи тонн.

— Темпы строительства предприятий набраны хорошие, подрядчики уже работают. В результате реализации четырех инвестиционных проектов в области молочного животноводства в Ивановском, Благовещенском и Тамбовском районах объемы производства молока увеличатся на 25 тысяч тонн и к 2024 году и рост стада скота на 5 000 голов, – сказал Василий Орлов.

Первоочередной задачей глава области назвал обеспечение населения молоком. Меры поддержки на создание молочных ферм по планам будут действовать до 2023 года включительно, после чего эти меры планируется направить на развитие переработки молока.