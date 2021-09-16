Ксения Бородина попала в больницу с отравлением

В своём Instagram телеведущая рассказала, что во всем виновата шаурма. По словам Ксении, она показала подписчикам своего блога шаурму, и кто-то её сглазил. Ночью Бородиной стало плохо, она обратилась к врачам и до 12 дня пролежала под капельницами. Телеведущая отменила все планы и осталась дома, чтобы прийти в себя.

Звезда отметила, что ей уже лучше и призвала подписчиков быть аккуратнее с любой непроверенной едой. Бородина также уточнила, что сделала тест на коронавирус, но он показал отрицательный результат.