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16 сентября 2021, 15:48 3

Ксения Бородина попала в больницу с отравлением

Бородина за одну ночь оказалась в двух больницах

Ксения Бородина попала в больницу с отравлением
Фото: peopletalk.ru

Телеведущая Ксения Бородина за одну ночь посетила сразу две больницы. Сначала звезда вынуждена была обратиться к врачу после травмы колена, а после этого оказалась под капельницами из-за отравления, сообщает «Пятый канал».

В своём Instagram телеведущая рассказала, что во всем виновата шаурма. По словам Ксении, она показала подписчикам своего блога шаурму, и кто-то её сглазил. Ночью Бородиной стало плохо, она обратилась к врачам и до 12 дня пролежала под капельницами. Телеведущая отменила все планы и осталась дома, чтобы прийти в себя.

Звезда отметила, что ей уже лучше и призвала подписчиков быть аккуратнее с любой непроверенной едой. Бородина также уточнила, что сделала тест на коронавирус, но он показал отрицательный результат.

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#здоровье #соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    4 дня назад

    Водку хлещут, мама не горюй!!! А виновата шаурма

  • OT

    OT
    4 дня назад

    А где Ивлеева с Бузовой? Почему столь важные личности не в информационном поле зрения? Народ требует "просвещения" например в области длины пениса. Нет-ли изменений?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 дня назад

    Столько лет, а дура-дурой

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