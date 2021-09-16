В Амурской области переменная облачность

В Приамурье в пятницу, 17 сентября, по всей области преимущественно ясно. Небольшие осадки ожидаются ближе к вечеру в Свободном и Шимановске, а также в Белогорске и Благовещенске. Ветер южный, юго-западный, западный, 3-8 метров в секунду, в дожде с порывами до 8-11 метров в секунду.

В Сковородине ночью ясно, утром пасмурно, к вечеру тучи начнут расходиться, но в это время возможен дождь с грозой, ночью снова ясно и без осадков. Температура ночью составит +4°C, днём +8°C…+14°C. Ветер переменный, 1-3 метра в секунду, с порывами в дожде до 8 метров в секунду.

В Райчихинске, Завитинске и Архаре ясно. Температура ночью составит +10°C, утром +6°C, днём +12°C…+20°C. Ветер западный, юго-западный, южный, 3-7 метров в секунду, вечером с порывами до 10 метров в секунду.

В Свободном и Шимановске в первой половине дня ясно, затем пасмурно, небольшой дождь. В Свободном ночью дождь. Температура ночью составит +5°C…+9°C, днём +12°C…+18°C. Ветер северо-западный, западный, южный, юго-западный, 2-5 метров в секунду, днём с порывами до 10 метров в секунду.

В Зее пасмурно. Температура ночью составит +4°C…+7°C, днём +9°C…+13°C. Ветер западный, южный, юго-западный, 1-6 метров в секунду, утром с порывами до 8 метров в секунду.

В Белогорске ночью небольшой дождь, днём ясно, местами облачно. Температура ночью составит +5°C…+9°C, днём +11°C…+19°C. Ветер южный, юго-западный, в первой половине дня 2-4 метра в секунду, во второй половине дня – 4-11 метров в секунду.

В Благовещенске ясно, в середине дня и вечером небольшой дождь. Температура ночью составит +6°C…+11°C, днём +13°C…+21°C. Ветер южный, юго-западный, 3-7 метров в секунду, вечером с порывами до 9 метров в секунду.

Давление достигнет 744-748 миллиметров ртутного столба. Ночью влажность воздуха составит 90 %, утром – 65 %, а днём спадёт до 43 %.

Долгота дня – 12 часов 31 минута. Солнце взойдёт в 06:08, а закатом можно полюбоваться в 18:39. Луна растущая, взойдёт в 17:37, а зайдёт в 02:05.

Геомагнитная ситуация в норме.

Прогноз составлен по данным Gismeteo.