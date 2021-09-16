Писательница Татьяна Устинова нелестно высказалась о своём муже

В интервью на YouTube-канале «RTVI Развлечения» Устинова рассказала, что в то время, когда они познакомились с будущим супругом, «у него был один железный зуб, смешная прическа из немытых жёлтых волос, к тому же он носил короткие брюки». По словам 53-летней писательницы, её «муж был страшным уродом, и он знает об этом».

При этом Устинова заявила, что Евгений знает о своих недостатках и нисколько не обижается на жену за высказывания о нём.

Писательница отметила, что до свадьбы советовалась со своим дедом, которому очень нравился её избранник. На возражения внучки о внешности Евгения он прочитал ей лекцию о мужской красоте и заявил, что внешность не имеет никакого значения. По его словам, главное, чтобы с этим человеком Татьяне было интересно.

Устинова призналась, что с тех пор прошло больше 30 лет, а ей «до сих пор интересно со своим мужем». В браке у Татьяны и Евгения родилось двое сыновей — Михаил и Тимофей.