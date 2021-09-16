Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
16 сентября 2021, 15:14 0

Писательница Татьяна Устинова нелестно высказалась о своём муже

Устинова рассказала, что её супруг был «страшным уродом»

Писательница Татьяна Устинова нелестно высказалась о своём муже
Фото: egocreo.ru

Писательница Татьяна Устинова уже 30 лет живёт в браке с инженером-физиком Евгением Устиновым. В недавнем интервью Татьяна Витальевна рассказала о знакомстве с мужем и очень нелестно о нём отозвалась, пишет «СтарХит».

В интервью на YouTube-канале «RTVI Развлечения» Устинова рассказала, что в то время, когда они познакомились с будущим супругом, «у него был один железный зуб, смешная прическа из немытых жёлтых волос, к тому же он носил короткие брюки». По словам 53-летней писательницы, её «муж был страшным уродом, и он знает об этом».

При этом Устинова заявила, что Евгений знает о своих недостатках и нисколько не обижается на жену за высказывания о нём.

Писательница отметила, что до свадьбы советовалась со своим дедом, которому очень нравился её избранник. На возражения внучки о внешности Евгения он прочитал ей лекцию о мужской красоте и заявил, что внешность не имеет никакого значения. По его словам, главное, чтобы с этим человеком Татьяне было интересно.

Устинова призналась, что с тех пор прошло больше 30 лет, а ей «до сих пор интересно со своим мужем». В браке у Татьяны и Евгения родилось двое сыновей — Михаил и Тимофей.

Просмотров всего: 914

#жизнь #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Михаил Галустян рассказал о совместной работе с Бузовой в шоу «Звёзды в Африке»
В России и мире 2

Валя Карнавал купила автомобиль стоимостью более 20 миллионов рублей
В России и мире

Анастасия Макеева пожаловалась на преследование безумного фаната
В России и мире

Стас Ярушин рассекретил доходы Андрея Губина
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь