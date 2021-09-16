Многодетные амурские семьи получили в два раза больше средств на покупку автомобиля

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Социальная выплата семьям, имеющим восемь и более детей, на приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники является одной из мер защиты и финансовой поддержки многодетных семей со стороны министерства социальной защиты населения Амурской области.

Право на получение выплаты имеют многодетные семьи, проживающие на территории Амурской области, имеющие восемь и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак в соответствии с законодательством РФ). Это право имеют также те семьи, в которых воспитываются дети, находящиеся под опекой (попечительством), и приёмные, при условии их воспитания в семье не менее пяти лет, и не имеющие автотранспорта, в котором восемь и более пассажирских мест, или сельскохозяйственной техники.

В 2020 году на эту меру поддержки было выделено 3,6 миллиона рублей. Автотранспорт получили шесть семей. Каждая многодетная семья могла рассчитывать на 600 тысяч рублей. В 2021 году автотранспортом обеспечены ещё две семьи. Причём в текущем году правительством Амурской области сумма выплаты увеличена в два раза. Теперь она составляет 1,2 миллиона рублей.

Напомним, что социальная выплата предоставляется многодетной семье однократно, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.