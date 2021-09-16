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16 сентября 2021, 17:06 8

53 новых машины скорой помощи поступили в больницы Амурской области

Это самая большая партия за последние годы, сообщил Василий Орлов

53 новых машины скорой помощи поступили в больницы Амурской области
Фото: amurobl.ru

Медицинские организации Приамурья получили 53 новых санитарных автомобиля УАЗ. Как сообщает пресс-служба областного правительства, транспорт приобрели за счёт средств из регионального бюджета.

Уточняется, что десять машин относятся к классу B, остальные – к классу А, они оборудованы всем необходимым. За 2021 год это вторая партия нового санитарного транспорта, первая была в январе, тогда в поликлиники региона поступило 20 автомобилей. До конца этого года в область поступят ещё 20 машин скорой помощи.

— Дооснащение автопарка наших учреждений позволит улучшить доступность медицинской помощи амурчанам, проживающим в том числе в отдаленных районах, включая Мазановский, Зейский, Сковородинский, – сказала заместитель министра здравоохранения Приамурья Наталья Газданова.

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#медицина #транспорт

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Комментарии
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  • us.2001

    us.2001
    4 дня назад

    3 НОВЫХ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОСТУПИЛИ В БОЛЬНИЦЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

    Это самая большая партия за последние годы, сообщил Василий Орлов

    пиар акция раз в пять лет ))) круто )))

  • Арсений К.

    Арсений К.
    4 дня назад

    Надежность, долговечность и ремонтопригодность.

  • Undertaker

    Undertaker
    4 дня назад

    Из сыромятины ржавеющей в первый год?

  • brutal-death

    brutal-death
    3 дня назад

    это наказание и позор в масштабе страны, этот ваш УАЗ, лучше бы форды купили

  • donald28rus

    donald28rus
    3 дня назад

    Нормально. Хоть такие лучше, чем вообще никаких.

  • хаййп

    хаййп
    3 дня назад

    Нашей стране нужны выборы каждый год..!!!(с)

  • Paster

    Paster
    3 дня назад

    "лучше бы форды купили"

    А ты попробуй по областным дорогам на Форде проедь, в какое-нибудь село где дорога чисто условная.

  • Алиса65

    Алиса65
    3 дня назад

    Когда то ещё Есенин писал, сравнивая Россию с Америкой, что дорог в России нет вообще. С тех пор мало что изменилось, видимо эта беда с нами навсегда))...

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