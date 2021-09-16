53 новых машины скорой помощи поступили в больницы Амурской области

Фото: amurobl.ru

Медицинские организации Приамурья получили 53 новых санитарных автомобиля УАЗ. Как сообщает пресс-служба областного правительства, транспорт приобрели за счёт средств из регионального бюджета.

Уточняется, что десять машин относятся к классу B, остальные – к классу А, они оборудованы всем необходимым. За 2021 год это вторая партия нового санитарного транспорта, первая была в январе, тогда в поликлиники региона поступило 20 автомобилей. До конца этого года в область поступят ещё 20 машин скорой помощи.

— Дооснащение автопарка наших учреждений позволит улучшить доступность медицинской помощи амурчанам, проживающим в том числе в отдаленных районах, включая Мазановский, Зейский, Сковородинский, – сказала заместитель министра здравоохранения Приамурья Наталья Газданова.