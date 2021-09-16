В Амурской области капитально отремонтируют больше 70 школ

Министерство просвещения по поручению президента разработало программу по модернизации школ. На Дальнем Востоке в капитальном ремонте нуждается 1 092 школы, больше 70 отремонтируют в Амурской области, сообщили в пресс-службе правительства.

Министерство образования Приамурья готовит заявку на участие в федеральном проекте по модернизации учебных заведений. По предварительным подсчётам, более 70 школ нуждаются в капитальном ремонте, приводить в порядок их будут поэтапно.

— Для Дальнего Востока новый федеральный проект капитального ремонта школ имеет огромное значение. В силу климатических условий, большой территориальной протяженности между населенными пунктами и ограниченных возможностей подрядных строительных организаций в дальневосточных субъектах, в том числе и Амурской области, возводить новые образовательные организации быстрыми темпами невозможно. Поэтому программа по модернизации – большая помощь создания в школах современных и, главное, безопасных условий для детей, – прокомментировала министр образования области Светлана Яковлева.

Всего на Дальнем Востоке в ремонте нуждается 20 процентов школ от общего числа. В планах у правительства до 2024 года сократить эту цифру вдвое.

— Из общего количества зданий школ – 5 470 – капитального ремонта требует 20 процентов – это 1 092. По этому показателю ДФО опережает среднероссийский показатель в два раза. В соответствии с указом президента РФ о мерах социально-экономического развития Дальнего Востока к 2024 году количество школ ДФО, требующих капитального ремонта, надлежит сократить как минимум вдвое, – сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.