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16 сентября 2021, 16:58 0

В Амурской области прошли учения миномётчиков

Артиллеристы из мотострелкового соединения отработали скорострельный огонь по условному противнику

В Амурской области прошли учения миномётчиков
Фото: пресс-служба ВВО

Около двухсот миномётчиков и пятидесяти единиц техники привлекли к учениям миномётчиков в Амурской области.

С помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан» были обнаружены подразделения условного противника на лёгком транспорте. Разведчики передали координаты целей на миномётные комплексы «Сани», которые, заняв позиции для ведения огня, произвели серию залпов, выпустив в течение пяти минут более пятисот боеприпасов.

После выполнения задания комплексы немедленно поменяли свои позиции, чтобы не попасть под ответный огонь, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#армия #технологии

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