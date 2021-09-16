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16 сентября 2021, 16:08 3

Амурчанин проехал по Крымскому мосту в вагоне грузового поезда

Экстремалом заинтересовался Следственный комитет

Амурчанин проехал по Крымскому мосту в вагоне грузового поезда
Фото: YouTube

Благовещенский экстремал Дмитрий Дементьев проехал по Крымскому мосту в товарном вагоне. Видео «подвига» начало гулять по Сети, а затем появилось и на его официальном видеоблоге в YouTube.

Сам блогер давно занимается «трейнхопом» – опасное развлечение предполагает проезд на крышах вагонов, разумеется, совершенно бесплатно. На этот раз его целью стало попасть в Крым.

— Ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь проезжал по Крымскому мосту. Да и инфы про «трейнхоп» к Крыму вообще нет, – пояснил свою идею Дементьев.

Блогер на одной из станций смог забраться в вагон для сыпучих грузов никем не замеченный. Он проехал по Крымскому мосту, успев снять экстремальное видео.

Экстремалы в интернете поддержали Дементьева, отметив, что совершенное им действительно необычно, а видео вышло очень красивым. Другие пользователи такой поступок осудили, отметив, что из-за таких «подвигов» на железной дороге гибнут подростки, а людей, обеспечивавших безопасность перевозок по Крымскому мосту, могут теперь и уволить.

Роликом в соцсетях заинтересовался Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного или административного дела. К блогеру следователи уже наведывались, но пока не задерживали.

Фото: кадр из видео с видеоблога Дмитрия Дементьева.

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#интернет #происшествия

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    4 дня назад

    срок административки истёк. чел опубликовал специально после прошествия срока

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Всё равно дебил! (

  • Илья1380

    Илья1380
    3 дня назад

    Когда не было интернета, только в твоей семье знали, что ты дурачок )))

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