Амурчанин проехал по Крымскому мосту в вагоне грузового поезда

Сам блогер давно занимается «трейнхопом» – опасное развлечение предполагает проезд на крышах вагонов, разумеется, совершенно бесплатно. На этот раз его целью стало попасть в Крым.

— Ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь проезжал по Крымскому мосту. Да и инфы про «трейнхоп» к Крыму вообще нет, – пояснил свою идею Дементьев.

Блогер на одной из станций смог забраться в вагон для сыпучих грузов никем не замеченный. Он проехал по Крымскому мосту, успев снять экстремальное видео.

Экстремалы в интернете поддержали Дементьева, отметив, что совершенное им действительно необычно, а видео вышло очень красивым. Другие пользователи такой поступок осудили, отметив, что из-за таких «подвигов» на железной дороге гибнут подростки, а людей, обеспечивавших безопасность перевозок по Крымскому мосту, могут теперь и уволить.

Роликом в соцсетях заинтересовался Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного или административного дела. К блогеру следователи уже наведывались, но пока не задерживали.

Фото: кадр из видео с видеоблога Дмитрия Дементьева.