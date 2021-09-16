Благовещенцев спросили, сколько должен стоить билет на автобус

— Просим благовещенцев принять активное участие. Думаю, многие заинтересованы в том, чтобы повлиять на развитие городской транспортной системы и улучшить качество предоставляемых перевозчиками услуг. Пройти анкетирование можно до конца октября. Полученные данные будут использованы для дальнейшего формирования новой комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. Ее разработают до конца года, – рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Юрий Грязнов.

Пройти опрос можно по этой ссылке.

Напомним, комплексную схему общественного транспорта разработают до конца текущего года. После этого администрация Благовещенска проведет конкурсы на обслуживание маршрутов.