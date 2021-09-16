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16 сентября 2021, 15:42 5

Благовещенцев спросили, сколько должен стоить билет на автобус

В Амурской области продолжаются опросы по теме общественного транспорта

Благовещенцев спросили, сколько должен стоить билет на автобус
Фото: администрация г. Благовещенска

В Благовещенске продолжают проводить опросы в рамках программы модернизации транспортной модели города. В этот раз горожан просят рассказать, какие улучшения общественного транспорта необходимы, чтобы они пересели со своих авто в автобусы. Также благовещенцы могут ответить, какую цену за поездку в общественном транспорте они считают оптимальной. Пока в опросе приняли участие чуть более 300 человек.

— Просим благовещенцев принять активное участие. Думаю, многие заинтересованы в том, чтобы повлиять на развитие городской транспортной системы и улучшить качество предоставляемых перевозчиками услуг. Пройти анкетирование можно до конца октября. Полученные данные будут использованы для дальнейшего формирования новой комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. Ее разработают до конца года, – рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Юрий Грязнов.

Пройти опрос можно по этой ссылке.

Напомним, комплексную схему общественного транспорта разработают до конца текущего года. После этого администрация Благовещенска проведет конкурсы на обслуживание маршрутов.

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#городская власть #дороги #жизнь #мэрия #транспорт

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Комментарии
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  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    4 дня назад

    какие доходы поступают от продажи нефтью, так можно всех бесплатно возить на новеньких автобусах

  • холостяк

    холостяк
    4 дня назад

    Ой, а если я скажу 25 руб. Сейчас снизят цену? Верните троллейбусы!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 дня назад

    5 копеек

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 дня назад

    Верните троллейбусы!!!

  • бананза

    бананза
    3 дня назад

    Как вариант-электробусы.

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